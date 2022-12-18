一張圖看天氣！這日強烈冷氣團再報到 一路凍到耶誕節

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，未來一周天氣，冷空氣一波接一波。受到寒流餘威影響，明天清晨氣溫嚴寒下探5至6度，周一白天起回溫，周一、二寒流減弱，周三強烈冷氣團報到，乾冷天氣將持續到耶誕節。

氣象局表示，周一（19日）至周二（20日），台北以北、宜蘭溫度下探5至6度，高屏花東10度。周一白天起回溫，大台北東側、東半部地區會有局部短暫雨，中南部地區、離島地區則多雲到晴。

周三（21日）受到強烈大陸冷氣團南下影響，水氣稍微增加，北台灣氣溫下降，其他地區感受較不明顯，北部、東半部會有局部短暫雨，中南部及離島地區多雲到晴。

氣象局指出，周四（22日）至周日（25日）耶誕節受到強烈大陸冷氣團影響，這段期間北方的冷空氣不斷南下，東半部將有零星短暫雨、西半部及離島地區多雲到晴。