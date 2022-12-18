快訊

世足運彩／法國、阿根廷90分鐘怎解癮？ 期待加時決雌雄！推和局

嘉義市長選舉／第4度當選將執政17年破紀錄 黃敏惠：謝謝我的對手

高雄港香蕉碼頭傳1少年落水 3同學求救警消摸黑搜救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當心酒害／本土研究：每周喝一次 男性罹癌風險增2成

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
研究顯示，喝酒的風險遠超過「可能的好處」。示意圖／Ingimage ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
研究顯示，喝酒的風險遠超過「可能的好處」。示意圖／Ingimage ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

最新本土研究發現，每周喝酒一次，對健康和健保的負擔不容小覷。相較於不喝酒，成年男性每周至少喝一次酒，罹癌風險是1.2倍；45歲以上男性每周至少喝一次酒，得到精神與神經障礙疾病的風險是15.81倍。估計與酒精直接或間接相關的疾病一年至少要花掉健保28億元，其中16億用於45歲以上罹癌男性。

此研究是成功大學公衛所與中興大學食安所今年共同發表於《台灣公共衛生雜誌》，分析2009年與2013年「國民健康訪問調查」3萬5515名18歲以上民眾的飲酒頻率，並追蹤健保紀錄直到2017年底。研究者列出可完全或可部分歸因於飲酒的11大類疾病，若有人追蹤期間曾經因這些疾病急診2次或住院1次，就視為罹病。

結果發現，3成女性、6成男性過去一年曾喝酒，其中19.59%男性每周至少喝一次、12.37%每個月喝一到2次、25.4%每個月喝不到一次，男性疾病風險因此明顯提升，以「酒精引起的精神與神經障礙疾病」與飲酒頻率有最明顯的劑量反應關係。

排除教育程度、吸菸習慣、運動習慣、月收入的影響後，44歲以下每周至少喝一次的，男女性得到「酒精引起的精神與神經障礙疾病」風險都是不喝酒的11.48倍；44歲以下男性每月喝1到2次，風險為3.44倍，44歲以下女性每月喝1到2次，風險為5.11倍。45歲以上男性每周至少喝一次，風險更高達15.81倍。

至於癌症，無論是44歲以下或45歲以上，男性每周至少喝一次酒，罹癌風險都是不喝的1.2倍。其他疾病方面，44歲以下男性每周至少喝一次酒，癲癇風險是2.49倍、心腦血管疾病風險是1.3倍。44歲以下女性每周至少喝一次酒，憂鬱症風險為1.6倍，45歲以上男性每周至少喝一次酒，發生酒精引起消化道疾病的風險是1.29倍。

以健保點值一點一元推估，主診斷為酒精相關疾病的一年健保醫療費用高達28億元，若主、次診斷都計，更高達56億元。其中以45歲以上男性的癌症醫療費用居冠，僅以主診斷估計已達16.48億元，主次診斷合計則有24.78億元。就算只看此次統計與飲酒相關性達顯著的疾病，一年的健保費用也分別高達17億元(只看主診斷)、33億元(主、次診斷都計)。

國民健康署署長吳昭軍表示，國健署長年強調的四大健康風險因子就是「抽菸、不運動、營養不良、酗酒」，過去研究指出，即便少量飲酒也會提高罹癌風險，包括口腔癌、鼻咽癌、食道癌、肝癌、乳癌。台灣大約每2人就有1人缺乏乙醛去氫酶(ALDH2)代謝酵素，就是俗稱的「酒精不耐症」，這也會大幅提高罹癌症機率，呼籲國人盡量勿飲酒、飲酒要適量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

健保 酒精 罹癌 癌症

延伸閱讀

為什麼是我？宣告罹癌人生跌落谷底！劉美玲振作後寫下抗癌歷程，助癌友重拾活下去勇氣

加熱菸載具定義不明 「菸害防制法」二次協商相關條文全保留

健康存摺使用人數達1083萬人 今新增就醫費用查詢功能

70歲金鐘資深男星突傳罹癌暴瘦去世！本尊親回：太感動

相關新聞

一張圖看天氣！這日強烈冷氣團再報到 一路凍到耶誕節

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，未來一周天氣，冷空氣一波接一波。受到寒流餘威影響，明天清晨氣溫嚴寒下探...

今晚明晨下探5度！這日再迎冷氣團「全台極凍」 最冷時間點曝

中央氣象局表示，受到輻射冷卻效應影響，今晚至明天清晨，西半部地區溫度下探至6度，沿海空曠地區及山區可能降到5度，明（19日）溫度回暖，北部白天高溫約18度...

錯把鳳梨酥當水餃害業者遭禁輸中？ 吳秀梅：有人故意造謠

中國大陸針對全球進口食品要求註冊登錄，但國內業者表示，食品登錄要求配方、製程等，涉及商業機密因此在未通過註冊後拒絕補件。...

影／太平山出大景了 霧凇、藍天、雲海交織迷濛人間仙境

太平山國家森林遊樂區的太平山莊目前溫度持續維持零下3度，除了樹枝結滿霧凇與結霜，像是披了一層白粉，加上四周濃霧與一大片飄...

雪山入冬第二場雪 圈谷以上銀白世界

寒流持續發威，雪山今天凌晨降下入冬後第二場雪，海拔3500公尺圈谷以上高山降雪，地面蒙上一層薄雪，步道最厚有3、4公分，...

1張圖看各地有多凍！ 輻射冷卻發威 今晚恐下探4度

氣象局今天持續發布低溫特報，受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。