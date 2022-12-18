當心酒害／本土研究：每周喝一次 男性罹癌風險增2成

最新本土研究發現，每周喝酒一次，對健康和健保的負擔不容小覷。相較於不喝酒，成年男性每周至少喝一次酒，罹癌風險是1.2倍；45歲以上男性每周至少喝一次酒，得到精神與神經障礙疾病的風險是15.81倍。估計與酒精直接或間接相關的疾病一年至少要花掉健保28億元，其中16億用於45歲以上罹癌男性。

此研究是成功大學公衛所與中興大學食安所今年共同發表於《台灣公共衛生雜誌》，分析2009年與2013年「國民健康訪問調查」3萬5515名18歲以上民眾的飲酒頻率，並追蹤健保紀錄直到2017年底。研究者列出可完全或可部分歸因於飲酒的11大類疾病，若有人追蹤期間曾經因這些疾病急診2次或住院1次，就視為罹病。

結果發現，3成女性、6成男性過去一年曾喝酒，其中19.59%男性每周至少喝一次、12.37%每個月喝一到2次、25.4%每個月喝不到一次，男性疾病風險因此明顯提升，以「酒精引起的精神與神經障礙疾病」與飲酒頻率有最明顯的劑量反應關係。

排除教育程度、吸菸習慣、運動習慣、月收入的影響後，44歲以下每周至少喝一次的，男女性得到「酒精引起的精神與神經障礙疾病」風險都是不喝酒的11.48倍；44歲以下男性每月喝1到2次，風險為3.44倍，44歲以下女性每月喝1到2次，風險為5.11倍。45歲以上男性每周至少喝一次，風險更高達15.81倍。

至於癌症，無論是44歲以下或45歲以上，男性每周至少喝一次酒，罹癌風險都是不喝的1.2倍。其他疾病方面，44歲以下男性每周至少喝一次酒，癲癇風險是2.49倍、心腦血管疾病風險是1.3倍。44歲以下女性每周至少喝一次酒，憂鬱症風險為1.6倍，45歲以上男性每周至少喝一次酒，發生酒精引起消化道疾病的風險是1.29倍。

以健保點值一點一元推估，主診斷為酒精相關疾病的一年健保醫療費用高達28億元，若主、次診斷都計，更高達56億元。其中以45歲以上男性的癌症醫療費用居冠，僅以主診斷估計已達16.48億元，主次診斷合計則有24.78億元。就算只看此次統計與飲酒相關性達顯著的疾病，一年的健保費用也分別高達17億元(只看主診斷)、33億元(主、次診斷都計)。

國民健康署署長吳昭軍表示，國健署長年強調的四大健康風險因子就是「抽菸、不運動、營養不良、酗酒」，過去研究指出，即便少量飲酒也會提高罹癌風險，包括口腔癌、鼻咽癌、食道癌、肝癌、乳癌。台灣大約每2人就有1人缺乏乙醛去氫酶(ALDH2)代謝酵素，就是俗稱的「酒精不耐症」，這也會大幅提高罹癌症機率，呼籲國人盡量勿飲酒、飲酒要適量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康