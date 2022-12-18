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當心酒害／酒精傷肝傷腦增罹癌率 專家籲打破惡性循環

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
研究顯示，喝酒的風險遠超過「可能的好處」，圖為示意圖。圖／路透 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
研究顯示，喝酒的風險遠超過「可能的好處」，圖為示意圖。圖／路透 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

最新本土研究發現，相較於不喝酒，成年男性每周至少喝一次酒，罹癌風險是1.2倍；45歲以上男性每周至少喝一次酒，得到精神與神經障礙疾病的風險是15.81倍。癌症專家分析，酒精可能引起慢性肝炎、提高肝癌風險；酒精與其他不良生活習慣共同作用，也會讓癌症和慢性病風險上升。精神科醫師提醒，酒精會抑制大腦神經功能，讓人解決問題的能力變差，讓人陷入愈喝愈無力、愈喝愈多的惡性循環。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，較無B肝、C肝問題的歐美國家，酒精是導致肝癌的首要原因，因為酒精是經由肝臟代謝，可能引起非病毒性的慢性肝炎，長期導致肝癌。生活壓力大的勞工階層，喝酒之外可能也會抽菸，飲食也受限於一些較不健康的選項，例如高脂肪、高熱量等，這些因素綜合起來，都會提高罹癌率。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，飲酒只是生活中一環，理論上還要加上一些其他因素，才會導致罹癌的結果，例如生活習慣、飲食習慣、環境中的毒物如黃麴毒素、發霉的食物等。雖然不同生活習慣對於罹癌的貢獻，有待更多研究詳細探討，目前這篇研究仍發揮很重要的警惕作用，讓社會大眾知道喝酒一定要酌量。

「慣性喝酒是其他問題的結果。」馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱表示，自古以來，當人類面對到難以解決、不知該如何面對的問題，就可能用喝酒這個行為來因應，最常見的就是因為憂慮、焦慮、失眠。當酒精作用在大腦，會抑制神經功能，導致人解決問題的能力更差，此時人就會落入惡性循換，愈喝愈無力、愈喝愈多，久了就有精神或神經障礙疾病。

方俊凱表示，要打破這個惡性循環，就是要找到其他解決問題的辦法，這就要尋求醫療專業的協助。一開始可以先透過一些藥物緩解他的情緒或睡眠問題，幫助他恢復可以面對問題的行為能力。接下來就要透過適當的諮商、心理治療，幫助他去找方法面對、解決問題。

＊完全可歸因酒精疾病：

酒精引起之精神與行為障礙疾病

酒精性神經病變

酒精性心肌病變

酒精引起之消化道疾病

胎兒受酒精影響症候群

＊部分可歸因於酒精的疾病：

癌症

第二型糖尿病

憂鬱症

阿茲海默症

癲癇

心腦血管疾病

資料來源：台灣公共衛生雜誌

整理：記者邱宜君

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 癌症 罹癌

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