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今晚明晨下探5度！這日再迎冷氣團「全台極凍」 最冷時間點曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚明晨下探5度，明白天回暖，北部白天高溫約15度，南部白天高溫有機會至18度。圖／聯合報系資料照
今晚明晨下探5度，明白天回暖，北部白天高溫約15度，南部白天高溫有機會至18度。圖／聯合報系資料照

中央氣象局表示，受到輻射冷卻效應影響，今晚至明天清晨，西半部地區溫度下探至6度，沿海空曠地區及山區可能降到5度，明（19日）溫度回暖，北部白天高溫約15度，南部白天高溫有機會至18度，但周三又有另一波強烈大陸冷氣團，預計周三、四溫度達低點。

氣象局下午4時22分發布低溫特報指出，今（18）日至明（19日）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；台南以北、宜蘭、花蓮、台東及金門有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

氣象局指出，今晚至明天清晨會有非常強的輻射冷卻效應，西半部最低溫下探5度，明天白天太陽出來後，溫度稍微回升，中部以北、東半部天氣持續偏冷，但溫度會比今天回升，白天高溫不超過15度，但南部高溫則有機會至18度。

氣象局表示，19、20日兩天寒流減弱，但周三（20日）又有另一波強烈大陸冷氣團，北部、東半部有短暫雨，北部白天溫度約16至17度，但日夜溫差稍大，預計周三、周四是低點，溫度下探11至12度；周四轉乾冷，周五有其他冷空氣南下，不排除整體溫度更下降，有逼近寒流強度，預計下探至10度。

氣象局 寒流 輻射 冷氣團

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