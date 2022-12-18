中老年人也狂歡、男生穿薄紗、極簡主義退燒...看懂2023生活趨勢大預測！

摘要 1. 全球最多創作者找尋靈感的圖片分享社群平台Pinterest，根據逾4億用戶的搜尋內容，發布年度預測報告。它過去3年的當紅趨勢命中率高達8成。 2. 以下整理食、衣、住、行、樂等不同面向，供讀者參考，全球歷經疫情近3年後，終於連亞洲也邁向大解封，將形塑什麼新趨勢。

2022年邁入倒數計時，抬頭仰望2023，將是全球真正大解封的1年，因此，也催生了許多你沒想過的生活趨勢。

全球最多創作者找尋靈感的圖片分享社群平台Pinterest，每年都會發布趨勢預測報告。它分析每月超過4億用戶當年暴增的搜尋內容，來預測新的1年會流行什麼。

過去3年，該份報告的趨勢命中率高達80％。以下整理食、衣、住、行、樂等不同面向，讓你看懂明年什麼會最夯？

飲食方面，消費者正在擁抱全新的思考方式——想吃什麼就吃什麼！ 甚至，對於嬰兒潮和X世代而言，「派對動物」將不再是年輕人的專利。歷經疫情後，他們決定盡情把握當下，從50周年創意的紀念餅乾，到100歲生日蛋糕裝飾，藉由為各種重大日子狂歡慶祝，是接下來他們實踐YOLO（人生只能活一次）精神的方式。

衣：身體也要跟著解封！露出皮膚正當道

明年，「輕盈風」將稱霸時尚界。運動服、家居服主宰疫情時代2年，如今隨著解封開放，不管Z世代或千禧世代，大家都渴望裸露肌膚——蕾絲、薄紗、荷葉邊、流蘇，將成為新主角。而且，不分性別，連男性也流行荷葉邊袖襯衫、薄紗長褲等若隱若現的造型。

此外，人們將開始向2000年代的浪漫喜劇取經。吊帶連身裙、無肩背心、工作褲、迷你可愛髮夾，即將塞滿衣櫃！這背後，不只是懷舊，更是追求當時電影主角必備的滿滿活力。即使是走去咖啡廳的日常時刻，也要有電影場景的感覺，只是，這次我們自己就是主角。

住：極簡閃邊，「極繁主義」當道

極簡風已成過去式！疫情促使人們思考，如何不用出門，也能以新的方式創意表達自我？答案，就是用奇幻又獨特的各種造型裝飾物，打造「古怪」美感，讓房間成為專屬的創意天堂。這樣採取極繁主義（Maximalism）的自我表達形式，明年只會越來越夯。

行：火車旅行風光回歸

明年最酷的交通方式，不是搭飛機，而是坐火車！除了疫情喚醒全球永續意識，加上搭火車越來越方便且快速、能欣賞美麗風景，因此，Z世代和千禧世代，重新愛上這個歷史悠久的旅行模式。

「火車旅行美學」、「車站攝影」、「火車名言佳句」等搜尋量不斷攀升。現在，搭火車甚至成為一件值得說嘴、炫耀的事，並催生了「火車自豪」（train bragging）一詞。

樂：狂歡解放，重回90年代電音盛世！

30多年前流行的「銳舞文化」（rave culture）回來了！疫後，疲憊的人們，開始追求和平與包容的空間，並能隨心所欲的放鬆和穿搭，因此再次點燃「銳舞文化」！這是結合音樂、藝術與社會理想的派對次文化，強調愛、團結與尊重，藉由盡情狂歡，表達自由與生命力。

健康：拿筆畫出你的心理健康！藝術治療夯

關注心理健康，已成為時代精神，不容忽視。這個轉變，讓傳統的談話不再是唯一治療。人們擁有更多機會，尋找對自己最有效的創意方式，以支持心理健康，例如：音樂、藝術、寫作等療法。尤其，藉由拼貼和繪圖的「藝術手帳」（Art Journal）治療，今年搜尋量已大增3,755％。

理財：遊戲化，人人都能無痛上手

全球通膨仍炙熱，推升生活成本水漲船高。明年，對所有年齡層而言，學習金錢管理越來越重要！為了讓艱澀的理財議題，變得更有趣、容易理解，發明各種存錢與預算挑戰，成為吸引新手入門理財世界的好方法。

資料來源：Pinterest、Marketing Mag

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