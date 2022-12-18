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肝基會蘆洲篩檢逾千人參加 協助2民眾轉診及早就醫
肝病防治學術基金會近年來持續推動「今年超了沒？全民腹超十年計畫」活動，今日更到新北市蘆洲湧蓮寺，幫民眾做免費肝病抽血篩檢、腹部超音波檢查。整場活動下來，完成144名民眾腹部超音波，更協助其中2名轉診，抽血檢查則有1057名。
肝基會希望活動推廣，讓民眾知道肝臟抽血及腹部超音波檢查的重要性，並協助檢查異常的民眾回到醫療院所接受治療或定期追蹤，才能達到「根除台灣肝病」的目標。
本次公益活動上，更邀請到藝人張家瑋現身，分享他的護肝經驗，新北市副市長劉和然說，雖然目前疫情趨緩，但台灣每年有上萬個家庭因肝病而破碎，而B、C型肝炎是造成肝硬化、肝癌的主因，其實肝炎和肝癌並不可怕，只要早期發現、早期治療，就能減低對生命的威脅。唯有照顧好自己的健康，才能確保家人的幸福。
肝基會總執行長楊培銘則說，「面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前就先找到它。」建議40歲以上民眾，每年都要做一次腹部超音波，能早期發現肝癌，早期治療。若發現時已是晚期，不管是化療、標靶治療的效果皆不佳，因為肝癌不像一些其他癌症與固定基因有關，真正的致病因子仍未找到，治療上較難以突破。
「肝臟沒有神經，很多民眾自我健康管理觀念不足，利用醫療資源較被動。」肝基會指出，目前政府提供年滿45歲至79歲的民眾，可做B、C肝炎抽血篩檢，但終身只能接受一次免費檢查，但肝臟病變常是靜悄悄的發生，發生不可逆的病變時已不能積極治療，事前預防及篩檢工作非常重要。
今日天氣雖非常寒冷，但民眾仍十分踴躍參加，肝基會統計，今日來到湧蓮寺免費保肝抽血及腹超篩檢的民眾，共有144名完成腹部超音波，並且協助其中2名轉診，抽血檢驗則完成了1057名，協助許多民眾更加詳細的掌握自身健康，也希望喚起更多國人對於肝臟保健、篩檢的重視。
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