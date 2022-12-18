快訊

嘉義市長選舉／黃敏惠率先「破萬票」 穩定領先李俊俋

T1聯盟／魔獸登錄沒上場 雲豹吞6連敗球迷怒：不打要先講啊！

嘉義市長選舉／寒流影響投票率估43％創新低 當選門檻曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肝基會蘆洲篩檢逾千人參加 協助2民眾轉診及早就醫

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
天氣寒冷，但民眾踴躍參加此次的活動。圖／肝基會提供
天氣寒冷，但民眾踴躍參加此次的活動。圖／肝基會提供

肝病防治學術基金會近年來持續推動「今年超了沒？全民腹超十年計畫」活動，今日更到新北市蘆洲湧蓮寺，幫民眾做免費肝病抽血篩檢、腹部超音波檢查。整場活動下來，完成144名民眾腹部超音波，更協助其中2名轉診，抽血檢查則有1057名。

肝基會希望活動推廣，讓民眾知道肝臟抽血及腹部超音波檢查的重要性，並協助檢查異常的民眾回到醫療院所接受治療或定期追蹤，才能達到「根除台灣肝病」的目標。

本次公益活動上，更邀請到藝人張家瑋現身，分享他的護肝經驗，新北市副市長劉和然說，雖然目前疫情趨緩，但台灣每年有上萬個家庭因肝病而破碎，而B、C型肝炎是造成肝硬化肝癌的主因，其實肝炎和肝癌並不可怕，只要早期發現、早期治療，就能減低對生命的威脅。唯有照顧好自己的健康，才能確保家人的幸福。

肝基會總執行長楊培銘則說，「面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前就先找到它。」建議40歲以上民眾，每年都要做一次腹部超音波，能早期發現肝癌，早期治療。若發現時已是晚期，不管是化療、標靶治療的效果皆不佳，因為肝癌不像一些其他癌症與固定基因有關，真正的致病因子仍未找到，治療上較難以突破。

「肝臟沒有神經，很多民眾自我健康管理觀念不足，利用醫療資源較被動。」肝基會指出，目前政府提供年滿45歲至79歲的民眾，可做B、C肝炎抽血篩檢，但終身只能接受一次免費檢查，但肝臟病變常是靜悄悄的發生，發生不可逆的病變時已不能積極治療，事前預防及篩檢工作非常重要。

今日天氣雖非常寒冷，但民眾仍十分踴躍參加，肝基會統計，今日來到湧蓮寺免費保肝抽血及腹超篩檢的民眾，共有144名完成腹部超音波，並且協助其中2名轉診，抽血檢驗則完成了1057名，協助許多民眾更加詳細的掌握自身健康，也希望喚起更多國人對於肝臟保健、篩檢的重視。

肝基會表示，時至活動尾聲，但民眾仍大排長龍。圖／肝基會提供
肝基會表示，時至活動尾聲，但民眾仍大排長龍。圖／肝基會提供
活動代言藝人張家瑋、主持人侯昌明。圖／肝基會提供
活動代言藝人張家瑋、主持人侯昌明。圖／肝基會提供
肝病防治學術基金會近年來持續推動「今年超了沒？全民腹超十年計畫」活動，希望喚起更多國人對於肝臟保健、篩檢的重視。圖／肝基會提供
肝病防治學術基金會近年來持續推動「今年超了沒？全民腹超十年計畫」活動，希望喚起更多國人對於肝臟保健、篩檢的重視。圖／肝基會提供

肝癌 肝病 肝炎 癌症 肝硬化 C肝

延伸閱讀

天冷人氣熱 肝病防治基金會蘆洲篩檢爆人潮

寒流襲台！蘆洲警抗寒雙寶出籠 再冷也要守護市民安全

62歲林秋離不敵肝癌病逝，兒子捐肝救不回！醫：肝病初期無症狀，出現病徵就晚了

風雨不減熱情 近千人赴指南宮肝炎篩檢

相關新聞

影／太平山出大景了 霧凇、藍天、雲海交織迷濛人間仙境

太平山國家森林遊樂區的太平山莊目前溫度持續維持零下3度，除了樹枝結滿霧凇與結霜，像是披了一層白粉，加上四周濃霧與一大片飄...

雪山入冬第二場雪 圈谷以上銀白世界

寒流持續發威，雪山今天凌晨降下入冬後第二場雪，海拔3500公尺圈谷以上高山降雪，地面蒙上一層薄雪，步道最厚有3、4公分，...

影／南方澳跨港大橋重建今通車 蔡英文：轉型與重生

宜蘭南方澳跨港大橋斷橋重建後今天通車，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌等人主持通車剪綵，地方雀躍。蔡英文說，這座造型獨特的景觀...

1張圖看各地有多凍！ 輻射冷卻發威 今晚恐下探4度

氣象局今天持續發布低溫特報，受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表...

台北9.3度「今年第一波寒流達標」 吳聖宇：還沒冷完

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，記錄今年第一波寒流達標，台北站9.3度，本島平地最低溫富...

拉拉山急凍 遊客瘋看雪景爆車潮 停車場進出管制

這波入冬最強寒流發威，今天氣溫最低6-8度，入夜到清晨氣溫更低，合歡山降雪，桃園市復興區拉拉山區低溫冰霰，這兩天民宿出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。