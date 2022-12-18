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國家地理路跑在台中 4000人頂寒風為保護野生動物而跑

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
熱門路跑「2022 國家地理野生動物路跑」寒風刺骨，大人小孩包緊緊路跑。圖／台中市運動局提供
熱門路跑「2022 國家地理野生動物路跑」寒風刺骨，大人小孩包緊緊路跑。圖／台中市運動局提供

熱門路跑「2022 國家地理野生動物路跑」今首度在台中市中央公園開跑，戶外氣溫約7度，冷風灌頂，大人小孩包緊緊跑步。今年挑選「黃喉貂」為主題動物，號召各地跑友一同關注為微塑膠影響的陸域野生動物。

國家地理雜誌總編輯李永適表示，國家地理雜誌持續推動「野生動物路跑 Run for Wildlife」，號召各地跑友為野生保育類動物而跑，一同關注受微塑膠影響的陸域野生動物。今年特別挑選「黃喉貂」作為主題動物，為動物生態保育倡議，鼓勵民眾減少使用一次性塑膠製品，共同維護野生動物生命及其生存環境。

台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席，感謝主辦單位重視生態保育，結合路跑節能減碳，兼具促進跑友身體健康，期許大家跑出活力。

近4000名來自全台各地的跑者從中央公園出發，分為10K組、5K組 及5K親子組等組別，路線是環「台中之肺」中央公園，邊跑邊欣賞美景。

中部地區路跑風氣興盛丿今年在台中市各項路跑活動也深受市民歡迎，包含羅布森伴城路跑、大甲媽BOBI RUN路跑、2022dada night run夜跑派對(台中場)、萬人舒跑杯等多場活動。市府呼籲，同時響應聯合國永續發展目標-良好健康與福祉(good health and well-being)，提升自我健康意識及養成運動7333的規律運動習慣。

熱門路跑「2022 國家地理野生動物路跑」寒風刺骨，為保護野生動物而跑。圖／台中市運動局提供
熱門路跑「2022 國家地理野生動物路跑」寒風刺骨，為保護野生動物而跑。圖／台中市運動局提供

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