國家地理路跑在台中 4000人頂寒風為保護野生動物而跑

熱門路跑「2022 國家地理野生動物路跑」今首度在台中市中央公園開跑，戶外氣溫約7度，冷風灌頂，大人小孩包緊緊跑步。今年挑選「黃喉貂」為主題動物，號召各地跑友一同關注為微塑膠影響的陸域野生動物。

國家地理雜誌總編輯李永適表示，國家地理雜誌持續推動「野生動物路跑 Run for Wildlife」，號召各地跑友為野生保育類動物而跑，一同關注受微塑膠影響的陸域野生動物。今年特別挑選「黃喉貂」作為主題動物，為動物生態保育倡議，鼓勵民眾減少使用一次性塑膠製品，共同維護野生動物生命及其生存環境。

台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席，感謝主辦單位重視生態保育，結合路跑節能減碳，兼具促進跑友身體健康，期許大家跑出活力。

近4000名來自全台各地的跑者從中央公園出發，分為10K組、5K組 及5K親子組等組別，路線是環「台中之肺」中央公園，邊跑邊欣賞美景。