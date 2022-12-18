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林務局規畫國公私有林竹林經營政策 明年1月實施

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
林務局與國立台灣工藝研究展中心今共同舉辦「2022年台灣竹論壇─Next Generation次世代竹論壇」。圖／林務局提供
林務局與國立台灣工藝研究展中心今共同舉辦「2022年台灣竹論壇─Next Generation次世代竹論壇」。圖／林務局提供

林務局與國立台灣工藝研究展中心今於台北張榮發基金會國際會中心，共同舉辦「2022年台灣竹論壇─Next Generation次世代竹論壇」，林務局長林華慶表示，除引進高效率竹材生產機具，也積極規畫國、公、私有林竹林經營並導入相關政策資源，預計明年1月起實施。

林華慶致詞時表示，全球各國家目標在2050年達到碳中和，我國建築、生活傢俱等過去多使用鋼筋水泥或塑膠，均為高碳排量資材，排放很多二氧化碳，但竹子不管是生長過程或生產應用階段，都是相當環保，且為可再生資源。

林華慶表示，台灣為竹子適合生長的地方，且有不同種類運用在不同地方，雖過去較為忽略竹工藝，現在在行政院全力支持之下，還有民間及學界力量的努力，台灣竹會也扮演啟蒙角色，共同重振竹材生產。

他指出，林務局統籌的「新興竹產業發展計畫（111-114年）」於今年12月8日奉行政院核定，未來幾透過跨部會通力合作，重新串連竹材從生產、加工、研發應用到銷售的整體產業鏈。

林華慶說，在計畫核定前，林物局已啟動竹材主要生產區域劃分，盤點竹林資源，目前除進高效率竹材生產機具，也積極規畫國、公、私有林竹林經營並導入相關政策資源，例如研訂發布「原住民保留地竹林更新獎勵作業規範」，輔導原住民在原保地範圍內公告禁伐區域的竹林執行伐採作業，以促進更新、維護竹林健康，預計明年1月起實施。

林務局表示，由於台灣將於2024年舉辦世界竹論壇（World Bamboo Congress –Taiwan 2024），本次論壇也為「2024世界竹論壇暨博覽會」第一場前導活動，因此論壇除邀請國內11位專業講者與主持人，同時也邀請4名國際專業講者擔任開場演講，除了經驗分享，也盼透過多方交流，共同實踐「未來竹」的永續願景。

本次論壇將竹的三生（生產、生態、生活），對應Solution（解方）、Fashion（時尚）、Innovation（創新）等生活關鍵字，並緊扣產業創新、淨零碳排、當代設計等3大議題，期望透過跨時代、跨領域、跨思維等多方角色對談，突破現有生產、能源、設計框架，創造台灣下一代綠色轉型新契機。

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