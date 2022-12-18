拉拉山急凍 遊客瘋看雪景爆車潮 停車場進出管制

這波入冬最強寒流發威，今天氣溫最低6-8度，入夜到清晨氣溫更低，合歡山降雪，桃園市復興區拉拉山區低溫冰霰，這兩天民宿出現訂房潮，上巴陵今天清晨氣溫1.8度，清晨山區結霜，吸引民眾前往拉拉山遊樂區賞景，造成塞車，停車場一位難求，採取車輛一進一出管制。

復興區拉拉山區海拔最高約2100公尺，今年1月間拉拉山出現零度低溫降雪，吸引民眾上山賞雪。今年這波低溫特報預估，拉拉山遊樂區最低溫可能出現零度以下，昨天清晨一度出現冰霰，復興民宿業者說，今天上午拉拉山區低溫，卻未出現結冰、冰霰或降雪，不過上山遊客、車輛變多。

今天低溫報到，桃園平地民眾問候喊冷，仍有不少遊客趁假日開車前往拉拉山遊樂區戶外踏青，廖姓遊客說，趁假日帶著妻兒上山，到拉拉山遊玩，看看會不會運氣碰到第一場雪，只是停車場車多塞車。

公路總局復興工務段長吳世傑表示，這兩天山區巡查，台7線最高海拔的48公里（巴陵）到60公里（西村）路段未出現結冰或下雪，工務段配合市府隨時巡查掌握，目前台7線49.8公里（大曼）坍方搶修，往宜蘭路段封路。