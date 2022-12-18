聽新聞
test
0:00 / 0:00
拉拉山急凍 遊客瘋看雪景爆車潮 停車場進出管制
這波入冬最強寒流發威，今天氣溫最低6-8度，入夜到清晨氣溫更低，合歡山降雪，桃園市復興區拉拉山區低溫冰霰，這兩天民宿出現訂房潮，上巴陵今天清晨氣溫1.8度，清晨山區結霜，吸引民眾前往拉拉山遊樂區賞景，造成塞車，停車場一位難求，採取車輛一進一出管制。
復興區拉拉山區海拔最高約2100公尺，今年1月間拉拉山出現零度低溫降雪，吸引民眾上山賞雪。今年這波低溫特報預估，拉拉山遊樂區最低溫可能出現零度以下，昨天清晨一度出現冰霰，復興民宿業者說，今天上午拉拉山區低溫，卻未出現結冰、冰霰或降雪，不過上山遊客、車輛變多。
今天低溫報到，桃園平地民眾問候喊冷，仍有不少遊客趁假日開車前往拉拉山遊樂區戶外踏青，廖姓遊客說，趁假日帶著妻兒上山，到拉拉山遊玩，看看會不會運氣碰到第一場雪，只是停車場車多塞車。
公路總局復興工務段長吳世傑表示，這兩天山區巡查，台7線最高海拔的48公里（巴陵）到60公里（西村）路段未出現結冰或下雪，工務段配合市府隨時巡查掌握，目前台7線49.8公里（大曼）坍方搶修，往宜蘭路段封路。
大溪警方表示，外面誤傳拉拉山結冰、降雪，吸引許多民眾開車上山追雪，造拉拉山遊樂區道路塞車，目前拉拉山區低溫，並未結冰下雪，警方在台7線、桃116線入口處管制交通，也因停車場車位不夠，採取一進一出車輛管制進出方式，遊客出遊、行車，還是要做好禦寒保暖和車輛防滑準備，安全出遊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言