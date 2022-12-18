錯把鳳梨酥當水餃害業者遭禁輸中？ 吳秀梅：有人故意造謠

中國大陸針對全球進口食品要求註冊登錄，但國內業者表示，食品登錄要求配方、製程等，涉及商業機密因此在未通過註冊後拒絕補件。有臉書粉專指出，食藥署是將鳳梨酥錯當成「包餡麵食」才未通過審查。不過，食藥署署長吳秀梅喊冤，她說，並沒有這種事，認為有人故意製造此類不實訊息，「真的很過分」。

自12月3日起，台灣105項水產品遭禁止輸銷中國後，「禁銷令」如海嘯般襲捲，衛福部食藥署協助3305名業者申請，統計至上周僅855件通過，其餘未註冊完成業者，僅624件有意想再補件。

不願再補件的業者多表明，中國大陸要求詳細填寫製成細節，等同交出「手路菜」配方。台灣知名鳳梨酥佳德率先發出相關聲明，引發全台民眾正面回響，更掀起搶購潮。

不過，有臉書粉絲專頁「一百五」、「興趣使然的路人」都發出質疑食藥署的貼文，稱「把鳳梨酥當冷凍水餃註冊、食藥署害糕餅業者被對岸暫停進口」、「我國食藥署在去年10月的記者會，就向全國業者公布錯誤資訊，佳德鳳梨酥是受害者」

對此，吳秀梅今天說，絕對沒有這種事發生，並質疑「有人一直故意，要製造食藥署都沒做事的消息，真的是很過分。」表示已和「申報類別」無關，自3月9日起，中國取消台灣業者可自行上網註冊登錄輸銷資訊後，食藥署就積極協助業者書面送審，並且幫忙業者初步審查後送件至中國，成分、比例、製程也都是明文表列要填寫的項目，業者們商業上的考量，才是決定是否補件的重點。

食藥署食品組副組長鄭維智也說，中國大陸18類食品採推薦註冊，業者可自行上網註冊，因此除台灣以外，全球各國業者線上自行登錄註冊時，只要是非18類食品的製程與配方，採取「非必填」；台灣則是書面文件註冊，除「水產品、乳品、未烘焙咖啡豆及蜂產品」以外的產品不用填寫外，其他14類產品的製程與配方都不是「非必填」項目。

「其他國家都有相同疑慮。」吳秀梅表示，目前針對所有食品都要求成分、比例、製程的國家只有中國，全球各國並未看到其他國家有相同的規範，並且食藥署與多國討論中，也都有相同的疑慮。

吳秀梅也說，依食安法規定，產品若要命名為「黑巧克力」，其總可可固形物含量至少35%、可可脂至少18%、非脂可可固形物至少14%，食藥署為確定產品是否屬實，才會要求業者提出百分比。