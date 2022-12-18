影／太平山出大景了 霧凇、藍天、雲海交織迷濛人間仙境

太平山國家森林遊樂區的太平山莊目前溫度持續維持零下3度，除了樹枝結滿霧凇與結霜，像是披了一層白粉，加上四周濃霧與一大片飄緲雲海，遊客彷如置身在人間仙境，驚呼「今天太平山出大景了」。

太平山莊凌晨低溫零下5度，出現美麗的霧凇掛上枝頭，園區的設置也見結霜，上午氣溫仍在零下3度左右，風勢強勁且濃霧大，霧凇與結霜在陽光的照射下閃閃發亮；此時出現一大片雲海相伴，一陣陣飄進山莊，濃霧與雲海交織在山谷間，遊客驚呼「出大景了」，簡直「比下雪還美」，拿起相機猛拍照不停。