快訊

錯把鳳梨酥當水餃害業者遭禁輸中？ 吳秀梅：有人故意造謠

不會自己改？主管要求員工「LINE用真名」 網曝1族群恐不懂

菸酒已戒！男突「胃腫瘤出血」 醫搖頭：吃1種水果害的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／太平山出大景了 霧凇、藍天、雲海交織迷濛人間仙境

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，遊客驚呼太平山出大景，太美了。圖／羅東林管處提供
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，遊客驚呼太平山出大景，太美了。圖／羅東林管處提供

太平山國家森林遊樂區的太平山莊目前溫度持續維持零下3度，除了樹枝結滿霧凇與結霜，像是披了一層白粉，加上四周濃霧與一大片飄緲雲海，遊客彷如置身在人間仙境，驚呼「今天太平山出大景了」。

太平山莊凌晨低溫零下5度，出現美麗的霧凇掛上枝頭，園區的設置也見結霜，上午氣溫仍在零下3度左右，風勢強勁且濃霧大，霧凇與結霜在陽光的照射下閃閃發亮；此時出現一大片雲海相伴，一陣陣飄進山莊，濃霧與雲海交織在山谷間，遊客驚呼「出大景了」，簡直「比下雪還美」，拿起相機猛拍照不停。

羅東林區管理處表示，今天乾冷，溫度夠但水氣有些不足，所以沒有下雪，但由於難得的霧凇、藍天、雲海交織，此番美景也不輸下雪；今天部分路段結薄冰，開車步行都要小心，今天中午12點過後不開放入園，明天會視道路結冰情形 機動調整入園時間。

霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，遊客驚呼太平山出大景，太美了。圖／羅東林管處提供
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，遊客驚呼太平山出大景，太美了。圖／羅東林管處提供
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，遊客驚呼太平山出大景，太美了。圖／羅東林管處提供
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，遊客驚呼太平山出大景，太美了。圖／羅東林管處提供
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，四周像是灑上了白粉，遊客讚嘆太美了。圖／羅東林管處提供
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，四周像是灑上了白粉，遊客讚嘆太美了。圖／羅東林管處提供
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，遊客驚呼太平山出大景，太美了。圖／羅東林管處提供
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，遊客驚呼太平山出大景，太美了。圖／羅東林管處提供
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，遊客驚呼太平山出大景，太美了。圖／羅東林管處提供
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，遊客驚呼太平山出大景，太美了。圖／羅東林管處提供
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，四周像是灑上了白粉，遊客讚嘆太美了。圖／羅東林管處提供
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，四周像是灑上了白粉，遊客讚嘆太美了。圖／羅東林管處提供
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，遊客驚呼太平山出大景，太美了。圖／羅東林管處提供
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，遊客驚呼太平山出大景，太美了。圖／羅東林管處提供
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，遊客驚呼太平山出大景，太美了。圖／羅東林管處提供
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，遊客驚呼太平山出大景，太美了。圖／羅東林管處提供
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，四周像是灑上了白粉，遊客讚嘆太美了。圖／羅東林管處提供
霧凇、藍天、雲海交織成迷濛的人間仙境，四周像是灑上了白粉，遊客讚嘆太美了。圖／羅東林管處提供

太平山

延伸閱讀

影／太平山莊凌晨零下5度 樹枝結滿霧凇 白茫茫一片絕美

寒流報到越晚越冷 太平山玉山跌破0度

影／太平山今低溫下探3度 遊客不減興致盼遇入冬初雪

阿里山賞楓季登場寒流來襲氣候變化大 壯觀雲海紅葉美景吸睛

相關新聞

影／太平山出大景了 霧凇、藍天、雲海交織迷濛人間仙境

太平山國家森林遊樂區的太平山莊目前溫度持續維持零下3度，除了樹枝結滿霧凇與結霜，像是披了一層白粉，加上四周濃霧與一大片飄...

雪山入冬第二場雪 圈谷以上銀白世界

寒流持續發威，雪山今天凌晨降下入冬後第二場雪，海拔3500公尺圈谷以上高山降雪，地面蒙上一層薄雪，步道最厚有3、4公分，...

影／南方澳跨港大橋重建今通車 蔡英文：轉型與重生

宜蘭南方澳跨港大橋斷橋重建後今天通車，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌等人主持通車剪綵，地方雀躍。蔡英文說，這座造型獨特的景觀...

1張圖看各地有多凍！ 輻射冷卻發威 今晚恐下探4度

氣象局今天持續發布低溫特報，受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表...

台北9.3度「今年第一波寒流達標」 吳聖宇：還沒冷完

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，記錄今年第一波寒流達標，台北站9.3度，本島平地最低溫富...

拉拉山急凍 遊客瘋看雪景爆車潮 停車場進出管制

這波入冬最強寒流發威，今天氣溫最低6-8度，入夜到清晨氣溫更低，合歡山降雪，桃園市復興區拉拉山區低溫冰霰，這兩天民宿出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。