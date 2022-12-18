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高雄輕軌捲入草皮意外 學者：養護流程應嚴謹

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄輕軌上周因草皮過高，導致草皮捲入車底，列車無法行駛。圖／高捷公司提供
高雄輕軌上周因草皮過高，導致草皮捲入車底，列車無法行駛。圖／高捷公司提供

高雄輕軌近日事故頻傳，12月發生2起違規車輛擦撞輕軌事故，造成一騎士身亡。上周又發生草皮過高，導致草皮捲入車底，列車停駛狀況。輕軌草皮養護出狀況並非首遭，去年8月就曾因草皮過高，造成列車脫軌，外界關注養護、

驗收等流程出現漏洞。高雄捷運公司表示，已針對草皮養護檢討，後續對維護廠商標準作業流程和草種選擇會再繼續精進。

去年8月輕軌就發生過捲入草皮脫軌事故，當時出動大型吊車大費周章才把列車調回軌道，整起事故花了5小時才排除。上周又發生類似狀況，造成列車無法行駛狀況，事故發生後，輕軌數小時都只能局部運轉。這次又發生相同意外，在網路上引發討論。

台大土木研究所交通組教授許添本指出，輕軌軌道鋪設草皮在國外行之有年，也是相當古老、成熟的做法，草皮除了讓景觀優美、友善環境外，也能降低城市的溫度。但各國天候環境不同，在台灣四季如春，養護工作的難度較高，但透過標準作業流程的精進、落實仍可克服此狀況。

長期關注高雄交通粉絲專頁「高雄好過日」指出，輕軌捲入草皮是系統性維護問題，去年8月草皮事故後，高捷公司發布調查報告提出改設措施，但報告內容相當簡略，未點出問題核心，捷運公司應選擇符合高雄氣候的耐旱草種，建立安全維護作業流程，最重要的是把「測量草皮突出厚度列為標準流程之一」。

「高雄好過日」文章一出引發網路熱議，有不少網友批，這是相關單位便宜行事的結果。民眾吳先生說，輕軌設計時就應納入此規畫，「每次出事就說是廠商問題，事實上市府、高捷應該嚴正面對此問題，如果哪天草皮捲入造成嚴重出軌問題誰要負責？」

「高雄好過日」指出，輕軌多數路段未內建澆水系統，更缺乏可澆水的軌道工程車。草皮易乾枯只好頻繁更換，「草皮曾愈換愈厚，最後就惡性循環。」建議高捷參考國外經驗，替換成耐旱草皮。

高雄輕軌

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