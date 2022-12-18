氣溫陡降衝泡湯 沒做好「這件事」小心皮膚愈泡愈爛

寒流來襲，今天許多地區都出現10度以下的氣溫，吸引不少民眾前往泡湯。但是皮膚科醫師趙昭明提醒，泡完湯一定要做好保濕，否則變會讓皮膚更粗糙；另外有傷口以及血管疾病的民眾，還是要衡量狀況後才能泡溫泉。

許多溫泉標榜不同泉質對皮膚有不同的功效，例如青磺泉對皮膚病、痛風、肌肉酸痛有效果；碳酸氫鈉泉對皮膚有滋潤效果，而有「美人湯」的稱譽。

趙昭明表示，主要是因為溫泉促進血液循環，讓毛孔擴張，加上泉質通常呈現弱酸或是弱鹼性，有軟化角質層、加速老廢角質和尿素代謝的功效。

但他也提醒，若長時間、高頻率的泡湯，加速角質代謝，皮膚的油脂也會隨之被帶走，皮膚容易變得比較敏感。因此泡完湯後一定要記得擦上保濕乳液，以免原本想要泡湯保養，最後卻適得其反，愈泡愈乾燥、愈泡愈癢。

另外，針對坊間「泡完湯後只要以清水沖洗，不須用洗潔劑」的泡湯密技，趙昭明也表示，泡完湯後角質軟化，皮膚本身已經過於乾燥，不建議再使用含皂鹼的肥皂洗身體。

但有些溫泉因含有硫磺等礦物質，味道較重，因此仍建議泡完後，可用保濕型的沐浴乳除將身體洗一遍，再用清水沖洗；避免味道或是礦物質殘留在身上，反造成皮膚炎。

趙昭明也表示，若是有開放性傷口則不宜泡湯，避免傷口感染；另外心血管、心臟疾病的患者，也要注意泡湯時間不可過長，避免出現循環問題，心臟難以負荷。