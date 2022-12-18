石門水庫阿姆坪防淤隧道明年初竣工啟用 再也不怕颱風淤沙

桃園市石門水庫阿姆坪防淤隧道今年9月間，因應軒嵐諾颱風洪峰雨量首度測試運轉，驗證具排洪兼防淤效果，水利署北區水資源局今天上午表示，阿姆坪防淤隧道工程進度99%，努力趕在今年底前完工，希望明年1、2月辦理竣工典禮，明年颱風期間將可上場使用排洪防淤。

石門水庫過去每逢颱風帶來大量泥沙淤積，政府必須每年花錢清淤，維持水庫壽命，經濟部水利署自2017年11月開工、進行阿姆坪防淤隧道工程，至2021年5月貫通隧道，主要防淤設施今年通過安全評估單機測試正常，9月間軒嵐諾颱風尖峰洪流量大，阿姆坪防淤隧道首度啟用測試運轉，確認防洪每秒600立方公尺沖淤功能，可改善颱風期間泥沙每秒入流量。