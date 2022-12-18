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石門水庫阿姆坪防淤隧道明年初竣工啟用 再也不怕颱風淤沙

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫阿姆坪防淤隧道明年初竣工啓用，圖為防淤隧道進水口弧形進水閘門。圖／北水局提供
石門水庫阿姆坪防淤隧道明年初竣工啓用，圖為防淤隧道進水口弧形進水閘門。圖／北水局提供

桃園市石門水庫阿姆坪防淤隧道今年9月間，因應軒嵐諾颱風洪峰雨量首度測試運轉，驗證具排洪兼防淤效果，水利署北區水資源局今天上午表示，阿姆坪防淤隧道工程進度99%，努力趕在今年底前完工，希望明年1、2月辦理竣工典禮，明年颱風期間將可上場使用排洪防淤。

石門水庫過去每逢颱風帶來大量泥沙淤積，政府必須每年花錢清淤，維持水庫壽命，經濟部水利署自2017年11月開工、進行阿姆坪防淤隧道工程，至2021年5月貫通隧道，主要防淤設施今年通過安全評估單機測試正常，9月間軒嵐諾颱風尖峰洪流量大，阿姆坪防淤隧道首度啟用測試運轉，確認防洪每秒600立方公尺沖淤功能，可改善颱風期間泥沙每秒入流量。

北區水資局表示，阿姆坪防淤隧道經過颱風驗證具排洪兼防淤功能，目前該隧道整體工程進度達到99%，剩下大漢溪護岸工程及環境整理部分，可望趕在本月底前完工，由於今年颱風期間啟動測試運轉，具備颱風的防淤、防沙及排洪功能，將在確認工程後，預計明年1、2月辦理竣工典禮，因應明年颱風期間發揮防淤、排洪效能，確保石門水庫壽命。

石門水庫阿姆坪防淤隧道明年初竣工啓用，圖為防淤隧道沖淤池沈澱淤泥池。圖／北水局提供
石門水庫阿姆坪防淤隧道明年初竣工啓用，圖為防淤隧道沖淤池沈澱淤泥池。圖／北水局提供
石門水庫阿姆坪防淤隧道明年初竣工啓用，圖為防淤隧道沖淤池弧形閘門外觀。圖／北水局提供
石門水庫阿姆坪防淤隧道明年初竣工啓用，圖為防淤隧道沖淤池弧形閘門外觀。圖／北水局提供
石門水庫阿姆坪防淤隧道明年初竣工啓用，圖為防淤隧道進水口外觀。圖／北水局提供
石門水庫阿姆坪防淤隧道明年初竣工啓用，圖為防淤隧道進水口外觀。圖／北水局提供

石門水庫 颱風

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