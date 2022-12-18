1張圖看各地有多凍！ 輻射冷卻發威 今晚恐下探4度

氣象局今天持續發布低溫特報，受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，寒流已抵達，多數地區預估7至9度，今晚至明天清晨寒流影響，輻射冷卻發威，各地平原空曠地區6至9度，近山區、丘陵地甚至下探4至6度。

台灣颱風論壇表示，周一白天、周二寒流減弱，溫度回升，但周三至周日另一強烈冷氣團再度南下，有機會挑戰寒流。

氣象局指出，今早本島平態最低溫出現在新北市石門區的5.7度，台北氣象站低溫降至9.1度，達到寒流標準（台北氣象站小於10度），提醒今天受到寒流影響，各地天氣寒冷，北部、宜蘭整天氣溫僅7至10度，中南部、花東白天最高為可達15度，沿海空曠地區及近山區內陸平地，不排除出現5至6度極端低溫。

東北風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。