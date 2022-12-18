快訊

北韓又射飛彈！今年已試射逾60枚彈道飛彈 打破單年發射紀錄

眼皮跳不停是生病嗎？眼科名醫呂大文詳解原因及好發族群

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1張圖看各地有多凍！ 輻射冷卻發威 今晚恐下探4度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣颱風論壇預估各地今天至明天清晨溫度。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
台灣颱風論壇預估各地今天至明天清晨溫度。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

氣象局今天持續發布低溫特報，受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，寒流已抵達，多數地區預估7至9度，今晚至明天清晨寒流影響，輻射冷卻發威，各地平原空曠地區6至9度，近山區、丘陵地甚至下探4至6度。

台灣颱風論壇表示，周一白天、周二寒流減弱，溫度回升，但周三至周日另一強烈冷氣團再度南下，有機會挑戰寒流。

氣象局指出，今早本島平態最低溫出現在新北市石門區的5.7度，台北氣象站低溫降至9.1度，達到寒流標準（台北氣象站小於10度），提醒今天受到寒流影響，各地天氣寒冷，北部、宜蘭整天氣溫僅7至10度，中南部、花東白天最高為可達15度，沿海空曠地區及近山區內陸平地，不排除出現5至6度極端低溫。

東北風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

寒流 天氣動態

延伸閱讀

寒流發威轉乾冷 入夜恐下探5度極端低溫 周三再迎強烈冷氣團

嘉義市長選舉／黃敏惠偕母親、兒子投票 籲市民無懼寒流踴躍投票

嘉義巿長選舉／寒流中李俊俋完成投票 投完最想休息

寒流強襲 桃園市增4人猝死 最年輕僅38歲

相關新聞

影／太平山莊凌晨零下5度 樹枝結滿霧凇 白茫茫一片絕美

寒流壟罩全台，太平山莊溫度一路溜滑梯，今天凌晨5點左右一度來到零下5度，樹枝結滿了霧凇，四周濃霧，遊客彷彿來到北國境地，...

新北石門7.7度 今天至明晨寒流最強 吳德榮：周三不排除又有寒流

氣象局今天上午持續發布低溫特報，今天至明天清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天台中以北、宜蘭、花...

影／寒流發威！ 合歡山迎來入冬初雪 追雪民眾樂翻了

受寒流影響，合歡山昨天入夜後氣溫溜滑梯，加上水氣巧妙搭配，今天凌晨2時許迎來今年入冬後初雪，讓在山上等候一夜的追雪民眾相...

影／南方澳跨港大橋重建今通車 蔡英文：轉型與重生

宜蘭南方澳跨港大橋斷橋重建後今天通車，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌等人主持通車剪綵，地方雀躍。蔡英文說，這座造型獨特的景觀...

台北9.3度「今年第一波寒流達標」 吳聖宇：還沒冷完

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，記錄今年第一波寒流達標，台北站9.3度，本島平地最低溫富...

1張圖看各地有多凍！ 輻射冷卻發威 今晚恐下探4度

氣象局今天持續發布低溫特報，受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。