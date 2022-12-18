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寒流來襲薛瑞元夜訪街友送暖 民眾可撥3專線助人

中央社／ 台北18日電
衛生福利部長薛瑞元、政務次長李麗芬、司長蘇昭如及副司長楊雅嵐，以及北市社會局長周榆修等，於17日晚間，赴艋舺公園、萬華避寒所及台北車站進行街友夜訪，致贈暖暖包與防疫口罩。圖／北市社會局提供 潘才鉉
衛生福利部長薛瑞元、政務次長李麗芬、司長蘇昭如及副司長楊雅嵐，以及北市社會局長周榆修等，於17日晚間，赴艋舺公園、萬華避寒所及台北車站進行街友夜訪，致贈暖暖包與防疫口罩。圖／北市社會局提供 潘才鉉

寒流來襲，衛福部啟動街友低溫關懷措施，部長薛瑞元昨晚赴台北車站等地訪街友，呼籲地方政府加強安排避寒處所休息等措施，民眾發現街友必要時可撥打3個專線，由專人前往協助。

根據中央氣象局天氣預報，昨天鋒面通過，緊接著寒流南下，各地氣溫自昨天起驟降，低溫可達攝氏10度以下，入夜至19日清晨將是此波寒流最明顯的時候。天氣嚴寒，薛瑞元率衛福部次長李麗芬、社會救助及社工司司長蘇昭如等人，昨天夜訪街友，致贈保暖及防疫物資。

社會救助及社工司科長李璧如告訴中央社記者，因訪視時間已晚，薛瑞元等一行人不希望造成過度打擾，昨天晚上9時30分在台北市艋舺公園向街友們表達關懷，告知附近有開放避寒所，同時致贈口罩及暖暖包，近晚上10時赴附近提供熱食避寒所視察，大約10時多到台北車站外圍繞了一圈進行關懷。

李璧如說，希望社區民眾發揮鄰里守望相助的精神，在街頭若發現遊民，特別是年老或體弱的街友，感覺對方很寒冷、需要協助時，晚上10時以前可撥打衛福部1957福利諮詢專線通報協助，晚上10時後如發現街友有緊急危難情形，可撥打當地1999專線，或110聯繫轄區員警前往關心。

衛福部自13日起啟動街友低溫關懷機制，由地方政府結合民間團體及警力等，加強對街友及弱勢民眾關懷，包括辦理訪視、電話問安、告知相關保暖禦寒資訊，發放禦寒衣物、睡袋及熱食、提供盥洗服務及臨時收容處所，對於無意願接受安置的街友，也會加強勸導入住安置處所。

街友 薛瑞元 寒流

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