寒流發威轉乾冷 入夜恐下探5度極端低溫 周三再迎強烈冷氣團

氣象局今天持續發布低溫特報，氣象局表示，昨天到今天各地出現入冬以來最低溫，「這是2011年以來，影響到台灣入冬後最早的寒流」；今天晚上至明天清晨受到非常強的輻射冷卻效應，預計溫度最低下探至5度，周二溫度進一步回升，但周三又有另一波強烈大陸冷氣團，預計周三、周四溫度達低點。

今天平地最低溫分布，最低溫出現在馬租南竿5.1度，本島最低溫出現在新北石門5.7度，金門金湖6.2度、基隆七堵及新竹湖口7.5度、台北站則是9度。

氣象局表示，預計寒流影響至明天清晨，今天晚上至明天清晨會有非常強的輻射冷卻效應，西半部溫度將溫度下探5至6度；今天白天太陽出來後，溫度稍微回升，中部以北、東半部天氣持續偏冷，白天高溫不超過15度，台北甚至高溫不超過10度。

南部天高溫則有機會超過15度，但今晚至明晨，天氣轉為乾冷，須留意輻射冷卻造成的低溫。根據低溫預報，今天晚至明天清晨平地最低溫，全台都會出現藍色區域，也就是10度以下低溫，其中高雄、台南以北、宜蘭地區出現6度低溫，甚至西半部近山區內陸平地，不排除出現5至6度極端低溫。

氣象局指出，未來一周主要寒流影響時間到明天清晨，明天白天溫度就會明顯回升。北台灣部分，明天清晨各地溫度偏低，但白天溫度將比今天回升，中南部有機會至18度以上；20日溫度將進一步回升，19、20日兩天寒流減弱。

但周三又有另一波強烈大陸冷氣團，北部周三至周六溫度偏冷，除周三水氣較多，北部、東半部有短暫雨，周四後主要偏向乾冷天氣型態，但溫度日夜溫差稍大；周三起受到強烈大陸冷氣團影響，北部白天溫度約16至17度，整體入夜才有轉冷情況。

氣象局表示，後續冷空氣一波接一波不斷遞補，「預計周三、周四是低點」，溫度下探11至12度，周五還有其他冷空氣南下，不排除整體溫度更下降，有逼近寒流強度，預計下探至10度。