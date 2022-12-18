菸酒已戒！男突「胃腫瘤出血」 醫搖頭：吃1種水果害的

冬天比較容易得胃病？40年前的歐洲醫學論文指出消化性潰瘍特別容易發生在冬天，夏天最少發生，相差最多到四倍，胃腸肝膽科醫師錢政弘透露，他收到一位有胃癌病史的病患，最近因為突然大量出血暈眩住院，檢查是胃腫瘤出血，一查才知道原因是每天吃一種「水果」導致。

錢政弘在臉書發文透露，最近收治一位60多歲有胃癌病史的男性病患，目前在抗癌治療中，過去一年都算穩定，沒有什麼併發症，但最近卻大出血暈眩住院，胃鏡檢查後發現是胃腫瘤出血，病患表示罹癌後已經戒掉菸酒，也非常注意飲食，很少外食，烹煮很清淡。

病患也表示，除了吃胃藥外，也沒有服用其他藥物，錢政弘接著追問，才發現他出血之前每天都會吃一顆「橘子」。錢政弘提醒，柑橘類如柑橘、柳橙、檸檬等酸性水果，有可能增加胃腸傷口或潰瘍出血的風險，建議有胃病或胃食道逆流的人要避免。

而消化性潰瘍比較好發於冬天主要有幾種原因，包含天氣寒冷會引起身體的交感神經興奮，以維持體溫，這時候血管會收縮，胃黏膜的血液循環變差，容易出現潰瘍，還有冬天很多人為了取暖會多抽菸和喝酒，加上這時常有聚會，喝酒的場合變多，胃容易出問題。

此外研究指出，在冬天的時候感染幽門螺旋桿菌的比例較高，而夏天的比例較低，幽門桿菌是造成消化性潰瘍的主因，另外冬天溼冷，關節容易發作，消炎止痛藥的使用增加，慢性肺病和氣喘發病也增加，「類固醇」使用變多。心血管疾病在這時候也容易出現，「阿司匹林和抗凝血藥」用量增加，很容易造成潰瘍出血，這三種藥都會讓消化性潰瘍惡化。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康