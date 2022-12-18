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台鐵加強路線邊坡作業 26處落石告警系統明年汛期啟用
台鐵局因2018年、2021年發生普悠瑪及太魯閣列車出軌事故，預計今年底將完成22處路線邊坡加固改善工程，以及26處落石告警系統，但26處落石告警系統在年底完工後，系統還需約3至4個月的AI學習及調教，預計明年汛期前上線營運。
台鐵局長杜微日前由工務處處長王兆賢、宜蘭工務段段長連建智、宜蘭運務段段長許民杰等人陪同，視察平溪線邊坡全生命周期維護管理（預警及維護管理系統）統包工程，赴平溪、十分等地了解工地現場及工程進度。
台鐵局表示，26處落石告警系統在年底完工後，系統需要約3至4個月的AI學習及調校，明年汛期前一定可以正式上線營運，屆時區域內的車站、工務段、以及在台北的綜合調度所都能遠端連線監看，為邊坡防護多加一份保障。
台鐵局2015年起推動鐵路行車安全改善6年計畫，2017年再追加推動的台鐵電務智慧化提升計畫，希望改善行車設施、系統與車輛，提升整體運量、營運安全，並提高列車速度與運能，增進列車準點率。
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