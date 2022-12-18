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1張圖看雲街 鄭明典：典型寒潮爆發雲系

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
冷空氣流經暖海面，小積雲排列發展隨風飄動，排列成串的雲型稱為雲街。圖／取自鄭明典臉書
冷空氣流經暖海面，小積雲排列發展隨風飄動，排列成串的雲型稱為雲街。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，是典型寒潮爆發雲系；冷空氣流經暖海面，小積雲排列發展隨風飄動，這種排列成串的雲型稱為雲街。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，入冬第一波冷空氣，整個東海的雲型很不一樣。有波境外空氣汙染物跟著冷空氣南下接近，但還沒達到要特別注意程度。

氣象局說，今天寒流影響，各地天氣非常寒冷，清晨北部、宜蘭溫度約7度左右，中南部、花東為10到13度，北部、宜蘭整天氣溫僅7到10度，中南部、花東白天最高溫約15度左右，沿海空曠地區及近山區平地還會再更低一些，特別注意做好保暖，保暖之餘室內也多多注意通風避免一氧化碳中毒。

降雨方面，今天清晨起環境逐漸轉乾，僅東半部地區及大台北山區、南部山區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲；清晨高山有局部降雪機率，山區道路慎防積冰或路面濕滑的現象。

風力明顯增強，今、明兩天台南至台中、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有11級左右強陣風，高雄以北、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及桃園至台南地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局 鄭明典 彭啟明

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