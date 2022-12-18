快訊

有種冷是阿嬤覺得冷！90年代婆媽愛用保暖背巾

影／武陵農場附近台7甲思源埡口現霧淞 追雪民眾好樂

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場附近台7甲45K的思源埡口，今天清晨出現霧淞，民眾下車拍照。圖／武陵農場提供
武陵農場附近台7甲45K的思源埡口，今天清晨出現霧淞，民眾下車拍照。圖／武陵農場提供

寒流到，武陵農場附近台7甲線45公里的思源埡口，海拔高度約1948公尺，今天清晨6點多出現1度至接近0度的低溫，省道路邊附近出現美麗霧淞，雖然沒下雪，但山陵被染成一片雪白，類似雪景，沿路有許多追雪民眾下車拍照。

武陵農場副場長胡發韜表示，今天的浪漫景色，沿路已吸引許多遊客駐足觀賞，他呼籲行車注意安全，地面濕滑，要降低車速小心通過，因當地氣溫極低，請民眾注意禦寒相關措施，避免受寒；今天早上透過即時監視器，目前霧淞已逐漸溶解中。

胡發韜說，有霧淞的地方通常比較低溫，他提醒遊客上山應準備禦寒衣物，霧淞融解時地面會濕滑，極少部分地面可能出現些許結冰，要特別注意行車安全。

他說霧凇又稱樹掛或霧凍，是霧中的水粒子在樹枝上凝結、結霜積聚而成，類似下雪後的景觀，胡發韜今天看到追雪情形說，台灣熱血的的追雪族群，真的不少。

胡發韜表示，武陵農場昨天有水氣，可惜溫度不夠低，今天溫度夠低，但水氣不夠，下雪的機率應該不高。

武陵農場附近台7甲45K的思源埡口，今天清晨出現霧淞。圖／武陵農場提供
武陵農場附近台7甲45K的思源埡口，今天清晨出現霧淞。圖／武陵農場提供

武陵農場 低溫 樹枝

延伸閱讀

影／寒流發威！ 合歡山迎來入冬初雪 追雪民眾樂翻了

影／追雪族別失望 可以到台中和平區賞臘梅等降雪

2023花現全台！ 三大粉色浪漫「賞櫻景點」初春嬉遊好魅力

影／美如仙境！武陵農場清晨1.4度結白霜 一秒到歐洲雪白世界

相關新聞

影/太平山莊凌晨零下5度 樹枝結滿霧凇 白茫茫一片絕美

寒流壟罩全台，太平山莊溫度一路溜滑梯，今天凌晨5點左右一度來到零下5度，樹枝結滿了霧凇，四周濃霧，遊客彷彿來到北國境地，...

新北石門7.7度 今天至明晨寒流最強 吳德榮：周三不排除又有寒流

氣象局今天上午持續發布低溫特報，今天至明天清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天台中以北、宜蘭、花...

影／寒流發威！ 合歡山迎來入冬初雪 追雪民眾樂翻了

受寒流影響，合歡山昨天入夜後氣溫溜滑梯，加上水氣巧妙搭配，今天凌晨2時許迎來今年入冬後初雪，讓在山上等候一夜的追雪民眾相...

低溫+新冠 血庫拉警報

寒流加上近期新冠疫情升溫，使得血庫血量告急，四類血型庫存全台僅剩下三點二天，捐血中心呼籲民眾，寒冬中也能熱血挽袖捐血救人...

不用風吹日曬 台北轉運站 明年開放遊覽車接駁

台北車站東三門長期作為旅行社遊覽車接駁站點，每到尖峰時刻多輛遊覽車等待民眾上下車，與其他汽車交織常造成車道壅塞。傳出台北...

寒流報到越晚越冷 太平山玉山跌破0度

寒流報到，各地溫度持續下滑，截至晚間10時，平地低溫出現在富貴角，僅8.1度，全台最低溫出現在台中桃山零下0.6度，而拉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。