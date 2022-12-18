影／武陵農場附近台7甲思源埡口現霧淞 追雪民眾好樂

寒流到，武陵農場附近台7甲線45公里的思源埡口，海拔高度約1948公尺，今天清晨6點多出現1度至接近0度的低溫，省道路邊附近出現美麗霧淞，雖然沒下雪，但山陵被染成一片雪白，類似雪景，沿路有許多追雪民眾下車拍照。

武陵農場副場長胡發韜表示，今天的浪漫景色，沿路已吸引許多遊客駐足觀賞，他呼籲行車注意安全，地面濕滑，要降低車速小心通過，因當地氣溫極低，請民眾注意禦寒相關措施，避免受寒；今天早上透過即時監視器，目前霧淞已逐漸溶解中。

胡發韜說，有霧淞的地方通常比較低溫，他提醒遊客上山應準備禦寒衣物，霧淞融解時地面會濕滑，極少部分地面可能出現些許結冰，要特別注意行車安全。

他說霧凇又稱樹掛或霧凍，是霧中的水粒子在樹枝上凝結、結霜積聚而成，類似下雪後的景觀，胡發韜今天看到追雪情形說，台灣熱血的的追雪族群，真的不少。