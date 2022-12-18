中風者復健 智慧外骨骼機器人系統輔助手感

為提供中風者更多治療選擇，台南營新醫院近日引進智慧外骨骼機器人系統，輔助中風患者復健強化「手感」，提早進入功能性活動訓練。

營新醫院復健科醫師蘇國偉說，大部分中風者，因大腦神經受損而導致手部功能障礙。傳統復建治療是治療師對患者施以各種誘發動作訓練，重新學習動作控制。

他說，醫院引進的上肢手部外骨骼機器人，可運用於神經或骨骼系統疾病患者，如中風、脊椎損傷、腦傷等，外觀像是電影鋼鐵人的手套，使用方式為患側手穿戴機器手，健側手穿戴感測手套，透過機器手以及治療師治療策略，執行高強度與反覆練習動作，讓病人在安全輔助下，提早進入功能性活動訓練。

蘇國偉表示，手部功能有嚴重障礙者，要執行傳統任務導向動作訓練是很困難的；經由上肢手部外骨骼機器人輔助，導入鏡像治療概念，利用病人健側手，帶領患側手去執行各式各樣任務導向訓練，經由大量重複訓練，讓患者重新找回動作控制的感覺。就算是完全無法主動動作的中風手，也可以藉由機器帶動每一根手指頭來獨立動作，讓抓握變成可能，可以接受更多複雜的任務導向復健訓練，增加觸覺以及運動經驗，輔以視知覺、注意力及手眼協調的參與，給予病人多面向復健體驗。