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寒流發威轉乾冷下探7度低溫 明天才減弱 周三再迎冷氣團

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
入冬後首波寒流報到，氣溫也會一路下探。記者黃仲裕／攝影
入冬後首波寒流報到，氣溫也會一路下探。記者黃仲裕／攝影

今天開始環境慢慢轉乾，為乾冷的天氣型態。天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天寒流仍將持續影響，預估氣溫北部及東北部約7-11度、中部及花東8-15度、南部9-19度，各地都算冷的有感，注意保暖。

不過，他說，降雨方面將會所好轉，隨著乾空氣的移入，中南部逐漸為晴時多雲的天氣，而北部及東半部雖然雲量還是比較多些，沿海地區有些零星降雨機會，但大致上都會轉為乾冷的天氣型態了。

林孝儒說，明天到周二寒流將會減弱而環境依舊偏乾，天氣型態雖然變化不大，但白天氣溫將會有所回升些，預估明天高溫中北部至東半部15-19度、南部及花東20-23度，周二再回升2-3度左右。

他表示，但還是要注意由於環境偏乾雲量少，因此將會伴隨較好的輻射冷卻條件，局部沿海空曠或近山平地區，明天清晨仍是有機會出現10度以下的低溫，周二清晨夜晚仍有11-15度的機會。

林孝儒說，未來一周來說北方系統仍較活躍，冷高壓將接續南下影響，雖然冷空氣南下的幅度仍有強弱周期，但總體來說氣溫都是比較偏冷的。

他表示，周三將又再度伴隨另一波強烈或大陸冷氣團南下，但所伴隨的水氣再少一些，屆時主要是北、東部轉為陰有短暫陣雨的天氣，中南部則降雨影響不大、以多雲時晴的天氣為主，且周四起又伴隨乾空氣的移入，北部、東部降雨又會有所趨緩並可望轉晴，至周末各地都算是較乾冷的天氣型態，僅北部至東部沿海區有些零零星星的降雨，但影響都不是很多。

他說，夜晚、清晨都要留意輻射冷卻作用，低溫極值都還是有機會探至10-13度左右，接下來都要做好禦寒準備。

低溫 寒流

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