台北9.3度「今年第一波寒流達標」 吳聖宇：還沒冷完

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，記錄今年第一波寒流達標，台北站9.3度，本島平地最低溫富貴角6.1度，局屬站最低溫淡水8.0度，今晚到明晨加上輻射冷卻效應，中部以北空曠地區可能出現5度上下的低溫，還沒冷完，請民眾持續做好保暖準備。

中央氣象局說，今天寒流南下，各地天氣非常寒冷；東半部地區及大台北山區有零星短暫雨，中南部地區為局部短暫雨後多雲，其他地區及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲。明天起寒流逐漸減弱，白天氣溫逐漸回升，各地早晚氣溫仍偏低；基隆北海岸、大台北及東半部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲。今晨高山有局部降雪機率，山區道路慎防積冰或路面濕滑的現象；今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。 今年第一波寒流達標，台北站9.3度，還沒冷完，請民眾持續做好保暖準備。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專 寒流南下，各地氣溫明顯下降，民眾到泉源公園溫泉泡腳池泡腳，讓身體暖呼呼。記者林伯東／攝影