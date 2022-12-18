影/太平山莊凌晨零下5度 樹枝結滿霧凇 白茫茫一片絕美

寒流壟罩全台，太平山莊溫度一路溜滑梯，今天凌晨5點左右一度來到零下5度，樹枝結滿了霧凇，四周濃霧，遊客彷彿來到北國境地，直呼「好美喔」。

太平山莊昨天白天風大且雨勢持續，上山遊客較上周六增加二成，許多人為了追雪而來，禦寒衣物全副武裝，雨衣穿上包緊緊，寒風刺骨也不減興致。

入夜後，氣溫持續下降，不過水氣減少，凌晨時樹枝結了霧凇，遊客見到霧凇仍然很開心興奮，至於在翠峰湖區濃霧，水氣不夠，也没有下雪。