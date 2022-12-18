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新北石門7.7度 今天至明晨寒流最強 周三不排除又有寒流

影/太平山莊凌晨零下5度 樹枝結滿霧凇 白茫茫一片絕美

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
太平山莊凌晨零下5度，樹枝結滿霧凇，彷如北國境地，白茫茫一片。圖／羅東林管處提供
太平山莊凌晨零下5度，樹枝結滿霧凇，彷如北國境地，白茫茫一片。圖／羅東林管處提供

寒流壟罩全台，太平山莊溫度一路溜滑梯，今天凌晨5點左右一度來到零下5度，樹枝結滿了霧凇，四周濃霧，遊客彷彿來到北國境地，直呼「好美喔」。

太平山莊昨天白天風大且雨勢持續，上山遊客較上周六增加二成，許多人為了追雪而來，禦寒衣物全副武裝，雨衣穿上包緊緊，寒風刺骨也不減興致。

入夜後，氣溫持續下降，不過水氣減少，凌晨時樹枝結了霧凇，遊客見到霧凇仍然很開心興奮，至於在翠峰湖區濃霧，水氣不夠，也没有下雪。

清晨時分，陽光露臉，羅東林區管理處表示，一早經過太平山莊工作人員及太平山派出所巡視，破冰機也出動，基於安全7點才開放。雖然沒下雪，不過霧凇美景搭配一早的晴天，也是令民眾讚嘆出大景。園方提醒民眾，基於旅遊安全，提醒要上山的民眾，行前務必查詢機動管制措施內容，以及做好保暖的準備。

太平山莊凌晨降至零下5度低溫，樹枝結滿霧凇。圖／羅東林管處提供
太平山莊凌晨降至零下5度低溫，樹枝結滿霧凇。圖／羅東林管處提供
太平山莊凌晨降至零下5度低溫，樹枝結滿霧凇。圖／羅東林管處提供
太平山莊凌晨降至零下5度低溫，樹枝結滿霧凇。圖／羅東林管處提供
太平山莊凌晨降至零下5度低溫。圖／羅東林管處提供
太平山莊凌晨降至零下5度低溫。圖／羅東林管處提供
清晨時分，陽光露臉，照射霧凇美景如畫。圖／羅東林區管理處提供
清晨時分，陽光露臉，照射霧凇美景如畫。圖／羅東林區管理處提供
清晨時分，陽光露臉，照射霧凇美景如畫。圖／羅東林區管理處提供
清晨時分，陽光露臉，照射霧凇美景如畫。圖／羅東林區管理處提供
太平山莊凌晨氣溫降至零下5度，樹枝結滿霧凇 彷如北國境地。圖／羅東林管處提供
太平山莊凌晨氣溫降至零下5度，樹枝結滿霧凇 彷如北國境地。圖／羅東林管處提供
清晨時分，陽光露臉，照射霧凇美景如畫。圖／羅東林區管理處提供
清晨時分，陽光露臉，照射霧凇美景如畫。圖／羅東林區管理處提供
太平山莊凌晨降至零下5度低溫，樹枝結滿霧凇 彷如北國境地，白茫茫一片。圖／羅東林管處提供
太平山莊凌晨降至零下5度低溫，樹枝結滿霧凇 彷如北國境地，白茫茫一片。圖／羅東林管處提供
太平山莊凌晨降至零下5度低溫，樹枝結滿霧凇 彷如北國境地，白茫茫一片。圖／羅東林管處提供
太平山莊凌晨降至零下5度低溫，樹枝結滿霧凇 彷如北國境地，白茫茫一片。圖／羅東林管處提供
太平山莊凌晨降至零下5度低溫，樹枝結滿霧凇 彷如北國境地，白茫茫一片。圖／羅東林管處提供
太平山莊凌晨降至零下5度低溫，樹枝結滿霧凇 彷如北國境地，白茫茫一片。圖／羅東林管處提供

太平山 降雪 寒流

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