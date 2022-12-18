影/太平山莊凌晨零下5度 樹枝結滿霧凇 白茫茫一片絕美
寒流壟罩全台，太平山莊溫度一路溜滑梯，今天凌晨5點左右一度來到零下5度，樹枝結滿了霧凇，四周濃霧，遊客彷彿來到北國境地，直呼「好美喔」。
太平山莊昨天白天風大且雨勢持續，上山遊客較上周六增加二成，許多人為了追雪而來，禦寒衣物全副武裝，雨衣穿上包緊緊，寒風刺骨也不減興致。
入夜後，氣溫持續下降，不過水氣減少，凌晨時樹枝結了霧凇，遊客見到霧凇仍然很開心興奮，至於在翠峰湖區濃霧，水氣不夠，也没有下雪。
清晨時分，陽光露臉，羅東林區管理處表示，一早經過太平山莊工作人員及太平山派出所巡視，破冰機也出動，基於安全7點才開放。雖然沒下雪，不過霧凇美景搭配一早的晴天，也是令民眾讚嘆出大景。園方提醒民眾，基於旅遊安全，提醒要上山的民眾，行前務必查詢機動管制措施內容，以及做好保暖的準備。
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