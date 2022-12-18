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新北石門7.7度 今天至明晨寒流最強 周三不排除又有寒流

影／寒流發威！ 合歡山迎來入冬初雪 追雪民眾樂翻了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山武嶺今凌晨2時許開始降雪，斷續下到凌晨3時許，遊客開心收集雪霜堆小雪人。圖／取自「臺灣追雪團」群組，游伯朗提供
合歡山武嶺今凌晨2時許開始降雪，斷續下到凌晨3時許，遊客開心收集雪霜堆小雪人。圖／取自「臺灣追雪團」群組，游伯朗提供

受寒流影響，合歡山昨天入夜後氣溫溜滑梯，加上水氣巧妙搭配，今天凌晨2時許迎來今年入冬後初雪，讓在山上等候一夜的追雪民眾相當興奮，之後斷續降下雪霰，地面與車身像被鋪上，台14甲線武嶺至松雪樓路段須加掛雪鏈才可通行。

由於中央氣象局指出，昨天白天水氣偏多，各地陰雨山區降雨明顯，隨溫度持續下降，昨晚到今晨降雪機率最高，全台3000公尺以上高山有機會降雪，不少雪迷昨天專程上山追雪，希望迎來今年入冬首場初雪。

合歡山昆陽、武嶺、合歡山遊客中心等停車場昨一早就被停滿，但白天因氣溫在攝氏2度到8度，只有下雨並未降雪，有些追雪遊客鎩羽而歸，可仍有部分雪迷待在山上堅定等候，隨入夜後山上氣溫持續下降，加上水氣充足，果然盼到降雪。

合歡山昨入夜氣溫溜滑梯，根據觀測站資料，昨晚11時為0.9度，凌晨2時降至0度搭配水氣，武嶺下起冰霰，凌晨2時10分降到零下0.3度，轉為降雪，雪迷樂翻了，收集雪霜堆小雪人，之後溫度維持零下低溫，但水氣不足，降雪未持續。

松雪樓員工指出，今天凌晨因低溫和水氣配合，所以開始下雪，但因為水氣並沒那麼充足，所以下得斷斷續續的，所以積雪不明顯，就車頂、車身上看得出來有雪霜覆蓋，地上頂多就路側草皮稍有殘存的雪霜，目前已無降雪。

針對高山可能降雪，公路總局二工處埔里工務段表示，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K昨夜實施預警性封閉路段，而視今天天候及道路狀況，將於今天早上7時解除恢復交通，但武嶺至松雪樓限加掛雪鏈通行。

仁愛警分局則提醒，現場已實施交通管制，車輛加掛雪鏈才放行，後續視雪況機動調整管制區，或實施預警性封閉。想上山追雪，出門前請巡檢車輛狀況，並注意保暖，留意交管資訊及警廣路況報導，雪季期間加強違停取締，切勿違規停車。

合歡山武嶺今凌晨2時許開始降雪，斷續下到凌晨3時許，遊客開心收集雪霜堆小雪人。圖／取自「臺灣追雪團」群組，游伯朗提供
合歡山武嶺今凌晨2時許開始降雪，斷續下到凌晨3時許，遊客開心收集雪霜堆小雪人。圖／取自「臺灣追雪團」群組，游伯朗提供

降雪 合歡山 武嶺

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