一張圖看久違的凍蕃薯 專家：全台灣氣溫快速下滑 今晚明晨有輻射冷卻

久違的凍蕃薯。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，今天清晨最冷的地方是在冷空氣的第一線，馬祖、北海岸，只有5-7度，全台灣各地氣溫也在快速下滑中，中部以北全面下探8-11度，起床記得先暖暖身子，喝杯溫開水。今晚明晨，輻射冷卻發作，最低溫就要看中南部平地了。

中央氣象局發布低溫特報，今天至明天清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率。

氣象局說，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

今天上午至白天低溫區域：

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。