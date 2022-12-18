新北石門7.7度 今天至明晨寒流最強 吳德榮：周三不排除又有寒流

氣象局今天上午持續發布低溫特報，今天至明天清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率，連江有持續6度左右氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨各地雲層逐漸通過減弱中，北部海面雲街顯現，寒流持續南下，中南部降水回波逐漸消散中；今天至明晨寒流最強，各地晴朗穩定，明天起氣溫將逐漸回升。

吳德榮表示，12月初以來，北台灣連日陰天有雨、令人不適的天氣，終於結束。中央氣象局表示，由於降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，因此今晨4時5分針對基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣發布解除大雨特報。

截至今晨4時53分，本島平地最低氣溫縣市前3依序為新北石門區7.7度、桃園大溪區8.1度、新竹關西鎮8.6度；其他地區平地最低氣溫，嘉義東區8.9度、台南後壁區9.4度、宜蘭三星鄉10.0度。

吳德榮指出，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至明晨寒流最強，各地各地晴朗穩定，天氣極寒冷，民眾應注意保暖，農漁養殖業也應作好防寒措施。今天北部6至12度、中部7至15度、南部9至19度、東部8至18度。

吳德榮表示，明天白天起寒流漸減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。周二天氣晴朗，氣溫續回升，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。

吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，周三至下周日另一波屬性偏乾的冷空氣南下，強度雖遜於上波，但因有強輻射冷卻作用加持，清晨平地最低氣溫常降至10度以下，期間台北氣象站的逐日最低氣溫，不排除有符合強烈大陸冷氣團及寒流定義的機率。

吳說，周三上半天北台灣偶有局部少量降雨的機率，但很快好轉，持續至下周日，各地皆為晴朗穩定的天氣；周三至下周日，白天各地在陽光下或不覺冷，但入夜強輻射冷卻作用加持，氣溫降得又低又急，早晚仍應注意保暖、防寒。