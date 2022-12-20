爆肝上班族注意！這8大護肝食物不可錯過

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「護肝食物」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的8種護肝食物排行。

現代人工作忙碌、生活壓力大，加上作息不正常，長期累積「肝臟」負擔，尤其是不少上班族常需要熬夜加班、喝酒應酬等，爆肝生活不可忽視的便是食補護肝！到底有哪些食物可以護肝保健呢？

「枸杞紅棗」是護肝救星 「咖啡」不只能提神還有這功效

▲ TOP8 護肝食物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上關於「護肝食物」的相關話題討論，可以發現「枸杞」是聲量最高的護肝食物，自古以來枸杞就是滋補養生的食材，專家表示枸杞有助於抑制脂肪肝的形成，並促進肝細胞新生，網友也提到食用枸杞好處多多，除了養肝之外還可護眼、抗疲勞，但中醫師也提醒「脾胃虛寒者需慎服」。另外，同樣是中藥材的「紅棗」也受到相當多討論，就有網友留言「紅棗除了護肝還能補氣養血」、「紅棗有許多食用方式，除了泡水飲用還可熬湯」，表示紅棗對身體的助益良多，食用方式也很多元，醫師則指出紅棗可以抑制肝炎病毒的活性，但也提醒有慢性肝炎帶原的患者要搭配醫生指示再食用。

而聲量第三名的「咖啡」亦備受討論，許多上班族每天早晨都會來一杯咖啡，除了提神之外，營養師也表示咖啡當中的綠原酸成份為抗氧化劑，有助於減少肝臟損害，網友驚訝的表示「還以為喝咖啡只有提神效果，原來還有其他特別的好處」，但專家也提到綠原酸的含量會依咖啡烘焙的程度有所差別，因此若希望透過咖啡幫助護肝，建議選擇綠原酸含量較高的低烘焙咖啡，且要適量飲用才不會適得其反。

最後許多網友不敢吃的「胡蘿蔔」也上榜，就有醫師提到胡蘿蔔可促進血液循環，此外也有日本教授表示「食用醋胡蘿蔔有抗氧化、促進代謝，以及提振肝機能的效果」，引起網友熱議，認為「胡蘿蔔有太多營養了」，儘管不喜歡食材味道，但為了健康還是會食用。此外還有許多食物能保護肝臟，大家不妨能在日常飲食中多方攝取，有助於養生護肝。

你也是熬夜族或爆肝的上班族嗎？在飲食選擇可以多參考以上護肝食物，透過食補滋養操勞的身體，不過也要注意適量攝取，並且盡可能搭配正常的生活作息，才能真正的養好身體！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》