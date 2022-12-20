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告別水腫從源頭做起！網友熱議五大水腫原因一次看

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
圖片來源/unsplash
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【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「水腫原因」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的5大水腫原因。

水腫是組織間的液體異常堆積在皮下與血管間而成的現象，會使局部身體腫脹，且按壓皮膚會凹陷一陣子後才恢復。水腫除了使外觀變「胖」之外，還可能暗示了身體潛藏的健康危機，不管是出於對外貌要求或是健康因素的考量，都不可輕忽水腫背後的潛藏原因！

懷孕」時運動改善血液循環可舒緩 水腫竟可能是「心臟疾病」的表現！

▲TOP 5 水腫原因網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲TOP 5 水腫原因網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「水腫」的討論，發現許多網友表示在「懷孕」時容易有水腫的問題，最主要的原因是由於體內環境改變，加上隨著懷孕週數變多，逐漸變大的子宮及胎兒壓迫到下半身的血液循環，使血液回流變差，水分堆積在下肢，讓媽媽下半身水腫。許多媽媽分享自己懷孕時的經驗，說道「我整個孕期水腫很嚴重，腫到沒腳踝甚至無法穿鞋子」、「最後一個月開始水腫，總共胖15公斤」。另外也有過來人表示透過重訓、健走等運動加強下半身血液循環，配合水腫嚴重時按摩，可有效改善水腫帶來的不適，推薦給其他準媽媽們嘗試。

水腫也可能是疾病所引起的健康警訊，如患有「心臟疾病」而導致心臟無力將打出心臟的血液收回也可能造成體液堆積在下肢。醫師也指出「手腳腫，體重增加」是心臟衰竭常見的症狀之一，提醒大眾若是有水腫、呼吸不順、易喘的情況可至醫院檢查是否與心臟功能不良有關。

另外，在日常生活中也可能發生水腫的情況，多是由體內暫時的「激素影響」，其中最明顯的是女性生理期前，受到女性荷爾蒙與黃體素影響，使身體留住更多水分，進而形成水腫的情況。網上討論板有篇詢問大家生理期前後水腫狀況的貼文，網友紛紛回道「我是月經來的隔天就會腫的很明顯」、「前一週開始水腫，食欲也明顯變好」，表示水腫情況雖與個人體質有關，但總體上在月經前後的影響十分明顯，因此也有網友提醒大家，在這段時間裡應該要多注意飲食保持清淡，以免加重水腫的情況。

導致水腫的原因有很多，有可能只是身體週期性的變化，但也可能是身體所發出的健康警告，若是水腫過於嚴重或是有其他症狀同時發生時，還是要到醫院檢查確切的原因才安全！

觀看原文→https://bit.ly/3HGU37J

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

水腫 懷孕

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