社群最夯的MBTI測驗！這類人格網友討論度最高

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「MBTI」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的16型人格網路聲排行。

在過去，星座是許多人自我介紹的開場白，不過近期從韓國紅到台灣的MBTI人格測驗可能要成為新世代的自我介紹開場話題了，MBTI由美國作家布里格斯提出，透過4個字母代表個別的性格取向，排列組合分成16種人格類型。

「INFP」人際煩惱多 「INTP」其實是懶得社交？

▲ MBTI 16型人格 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對「MBTI」話題的相關討論，發現在16型人格中以「INFP調停者」聲量最高，有民眾介紹「INFP是理想主義者，忠於自己的價值觀」、「情緒感知比一般人強大非常多，是典型高敏感人格」，引起許多INFP的網友回覆，留言像是「好有共鳴，一直以來是高敏感族群，非常需要一個安靜舒適的私人空間」、「我總是會想做到最好，但長期下來反而很累」；而「INFJ提倡者」同樣備受關注，INFJ心思細膩但相較之下較不擅於交際，有INFJ的網友發文訴說人際關係煩惱，民眾則安慰道「朋友真的不多，但他們懂我就好」，表示可以運用INFJ善於包容別人情緒的特質，在人際中作為聆聽者的角色，搞不好更容易交到知心好友。

此外，「INTP邏輯學家」也是論壇的熱論焦點之一，INTP擁有強大的邏輯組織能力，喜歡理念多過於社交活動，這樣的性格也吸引不少網友製作梗圖調侃，有趣的內容則引發熱烈討論，有民眾分享自身經驗說道「有時候想說答應一下飯局，然後就超後悔，還得聽一些愚蠢的八卦」，更有網友提出精闢的總結表示「簡單來說就是不想浪費時間在沒意義且無法讓我取得快樂的事情上」，不過，有民眾詢問「在介紹裡面不是說INTP是最稀有的一種嗎？怎麼在Dcard看到一個又一個？」，對此網友解答「因為INTP、INFJ、INFP最愛上網玩性格測驗模板然後開始研究」，表示網路上針對MBTI的討論，可能會受到不同人格對心理測驗的熱衷程度影響。

另一方面，與前面三者較內向的人格不同，「ENFP競選者」的能量來自於外在，有網友分析「他們熱情洋溢、應變能力強，看起來很有自信，但其實很渴望得到他人的肯定」，許多民眾紛紛留言「我們就是一群靠觀察別人的反應學會社交技巧的人」、「我真的超怕別人的看法，特別在朋友突然的冷落下會變得非常不開心」，表示外表看起來總是自信滿滿的ENFP，內心意外地跟大家想得不一樣。

你是哪一種人格呢？如果還不知道的話，不妨試試網路上的測驗，除了能作為了解自己個性的參考，也很適合作為社交聊天用的熱門話題喔！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》