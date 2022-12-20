配料也很重要！網友大推吃拉麵不能沒有「這些」！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月網友熱議的「拉麵配料」相關話題，帶您了解有關網友10大拉麵配料有哪些。

日本拉麵在台灣大受歡迎，過去新聞就曾統計，台灣人愛吃拉麵的程度一年可以創造300億商機，想像經典的白濃豚骨拉麵，再放上半顆的溏心蛋、兩片叉燒以及些許青蔥，忍不住讓人口水直流，而一碗拉麵除了湯頭是關鍵外，配料有什麼也是網友十分在意的元素。

拉麵「叉燒」要加量才過癮！ 放入「海鮮」提升鮮甜味幸福感直升

▲ TOP 10 拉麵配料網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察三個月以來網友針對「拉麵配料」的討論，許多網友表示吃拉麵時絕不能少了「肉類」搭配，特別是鮮嫩多汁的叉燒，獨特的炙燒味配上香濃拉麵，簡直色香味俱全，有人就說吃拉麵都先吃叉燒，而且「一定要再增點加量叉燒，這樣吃才過癮」；除了經典的豬肉叉燒外，還有留言喜歡軟嫩好吃的雞叉燒，也有人說「鴨叉燒我很愛，有嚼勁又不會太難咬的那種」。而喜愛「海鮮」的網友則會選擇干貝、蛤蜊、牡蠣等配料，不僅能吃到濃濃的鮮味，還能增加整體湯頭的甜味，甚至有些拉麵還加入龍蝦提升高級感，讓海鮮控網友直呼不能錯過，有人就分享曾去吃龍蝦拉麵，裡頭有滿滿的龍蝦味，「吃完真的有種超幸福的感覺」。

而帶有濃濃奶香味的「起司」也是常見的配料之一，不僅有別傳統日式醬油風味，還能提升口味的豐富度，大愛起司的網友也推薦叉燒配上起司，讓人一吃就停不下來。此外，被稱作明星配菜的「溏心蛋」，Ｑ軟口感配上鹹香甜濃的味道，讓很多人都說「溏心蛋最頂」，沒有溏心蛋的拉麵就沒有靈魂，也有人說「拉麵就是要加溏心蛋才對味」。

此外，在拉麵上放上幾片海苔，除了能讓擺盤更美觀外，多樣的海苔吃法，還可以增加吃麵時的趣味性，成為某些網友心目中的最佳配角，有人就分享會「先吃一口脆的，再吃一口沾點湯的」，也有人說「會夾起海苔，跟一口麵一起吃下去，很加分」。另一方面作為提味配角「洋蔥」也受到不少人推崇，有人就說洋蔥粒可以讓口感更加清脆爽口，也有人推薦道「蔥絲與紫洋蔥的嗆辣，緩解濃湯的膩感」。

不管是什麼配料，搭配熬煮的味噌、醬油、或是豚骨湯頭，就足以讓人食指大動，不如趕快來碗熱騰騰的拉麵，來溫暖溼冷的冬夜吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》