嘉義縣驚傳2處番鴨肉鵝場禽流感 撲殺逾5千隻清場
寒流報到，全球H5N1高病原性禽流感嚴重，農委會防檢局下午公布，經主動監測，發現嘉義縣東石鄉的1處番鴨場與1處肉鵝場，都確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI），肉鵝場是今年H5N1禽流感疫情的首座鵝場染疫。
嘉義縣家畜疾病防治所傍晚，完成東石鄉番鴨4621隻（107日齡），以及肉鵝1066隻（37日齡）撲殺銷毀作業，督導業者完成場區清潔及消毒工作。
家畜所說，雲林縣水林鄉禽流感案例撲殺場，半徑3公里內，位於嘉義縣東石鄉有6場，除空舍外，13日共採樣3場，15日接獲1處畜牧場(紅面番鴨105日齡5000隻)，以及1處畜牧場 (鵝35日齡1000隻）2場，初篩AIV核酸陽性。
當天即前往現場進行移動管制及訪視，現場鴨鵝健康狀況良好。16日下午3點56分，接獲家衛所檢驗報告，該2場檢出結果為H5N1（b分支）高病原性禽流感病毒，下午進行撲殺工作。
防檢局說，此波全球H5N1亞型HPAI疫情嚴峻，我國候鳥路徑上游國家（韓國與日本）10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國從10月17日迄今，已有46禽場確診H5N1亞型HPAI（b分支）。
日本從10月28日迄今已有46禽場確診H5N1亞型HPAI（均為b分支），台灣目前進入候鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將新興禽流感病毒傳入我國禽場風險升高，目前已展開台灣全部禽場的普篩。
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