乾癬痛苦誰人知！搔抓到皮破流血 不敢穿短褲出門

每到秋冬季節，很多乾癬患者常因病情復發而奇癢無比，痛苦難捱，彰化縣一名賴姓乾癬患者被折磨了10多年，常搔癢抓到流血，不敢穿短褲出門，直到向彰化基督教醫院求診，經由照光治療，並配合醫師的診治及按時用藥，精準達到療效，已持續3年未再復發，獲得控制，「現在可以穿短褲出門了」。

彰基醫學中心今天舉辦「皮護妍病友關懷團體-醫療講座活動」，由皮膚部主任許修誠、照光治療科主任阮怡禎主持健康講座，賴姓乾癬患者應邀分享乾癬治療的心路歷程。

賴姓患者說，罹患乾癬十餘年來，診所醫師都說這病沒辦法根治，後續治療可能都是塗抹類固醇等藥物，非但沒有改善，而且皮膚越來越薄，尤其到了秋冬季節復發的時候，真的是痛苦難捱，整個手腳皮膚都變的粗糙、還會脫皮。

賴姓患者說，搔癢的時候會去搔抓，甚至抓到流血，可是不抓又不行，睡覺時必須穿長褲、長袖衣服，否則整個床舖上會布滿皮膚屑，看起來就覺得很不舒服。6年前，他前往彰基醫學中心皮膚部許修誠醫師的門診求診，當他拉起褲管，許醫師都嚇了一大跳，表示非常嚴重，隨即展開治療。

賴姓患者表示，在許醫師及團隊細心治療並主動提供醫療資訊，經治療之後，大約持續3年沒有復發，直至前年雖有復發狀況，仍持續配合許醫師的診治及按時用藥，精準達到療效，10餘年來，每天睡覺都得翻來覆去的病症，終於得到控制。

醫師許修誠說，現在皮膚科疾病一般都強調「醫病共享」，以及醫師、患者雙方共同決定治療策略，但現在治療方式非常多種，因此經由討論、互相溝通，瞭解彼此的需求，以及能夠提供的治療，可以給患者帶來更好的治療結果。

醫師阮怡禎則針對「照光治療在皮膚科上的應用」主題說明，表示照光治療主要是利用特殊波長的光線，達到調節皮膚的免疫細胞，然後調節角質細胞和抑制皮膚的表皮細菌等功效。目前可應用在治療乾癬、異位性皮膚炎、白斑及全身性瘙癢症等疾病；接受照光療程的病人，一開始一周2到3次療程，等疾病慢慢穩定之後， 一到二週進行1次療程即可。

阮怡禎表示，目前研究顯示，照光治療是一種相對安全的治療療程，在皮膚科專科醫師的指示下進行療程，大部分都不會有太嚴重的副作用，有需要的病人可以到門診進行諮詢，醫師會提供專業的建議跟療程。