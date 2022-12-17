低溫來襲急診患者增4成 心衰竭、腦中風都與「它」有關

低溫風暴來襲，各醫院急診患者增加，多為心肌梗塞、心衰竭及腦中風患者，人數約比平時增加3至4成。急診醫學科醫師表示，民眾在天冷時要注意頭頸部保暖，必須戴毛帽、圍巾、口罩等，以降低脖子、頭部處於低溫的機會，而天冷時從溫暖的室內到寒冷的室外時，恐造成血壓急遽變化，提醒務必先把保暖的衣物穿上再外出，以防溫差過大引發猝死。

台北馬偕醫院急診醫學部主任簡定國說，最近低溫來襲、溫差大，急診收治心肌梗塞、腦中風病人約增加3到4成，而若是天氣冷跟比較不冷的月份相比，急診病人量更可以增加4至5成，其中年長者或原有心血管疾病、糖尿病、高血壓等慢性病患者，更要這注意低溫的威脅，建議低溫時應戴圍巾、口罩保暖。

台北醫學大學附設醫院急診醫學科主治醫師高偉峰說，低溫來襲，一定要注意保暖，特別是心肌梗塞、心衰竭、腦中風都與高血壓有關，天冷時務必注意血壓，如睡覺前應把保暖衣物放在床邊，清晨起床後應立即穿上，而外出上、下班時，從室內轉移到室外必須先把保暖衣物穿好，以防從溫暖的室內到寒冷的室外時，血壓急遽變化，若是高血壓病史者須按時服藥、控制血壓。

此外，2至3成腦中風原因與心房顫動有關，一旦出現心臟跳動忽快、忽慢等身體不適，一定要盡速就醫，尤其是全球失能最重要的致病因素就是腦中風，而腦中風約8成是阻塞型，發病後須盡速就醫，於4.5小時內施打血栓溶解劑，可以改善3成症狀，如果病情需要進行血栓取出術，應於發病後8小時內進行，約可改善6成症狀，依國內醫療技術約可改善8成。

高偉峰說，判別有無腦中風可經由簡單測試，就是「微笑、舉手、說你好」，看看自己微笑時嘴巴是否對稱，手可不可以舉高、說你好時有無口齒不清，如果有不適症狀一定要就醫。急診日前收治一名50多歲男子，晚上出現疑似腦中風症狀，但男子不以為意，想說睡一覺就好，沒想到睡覺起床症狀沒有好轉，就醫確診腦中風，但已錯失黃金治療期，留下行動不便的後遺症。

心肌梗塞也是天冷常見的好發疾病之一，症狀為胸悶、胸痛，感覺有如大石頭壓在胸口，但年齡45歲以上民眾若出現不明原因的上腹痛，應懷疑是心肌梗塞，這是該年齡層心肌梗塞的典型症狀，必須第一時間就醫，千萬不要輕忽，一不小心恐會猝死，且不要自行開車就醫，以防開車時病情發作，更加危險。

最後，高偉峰說，在美國心衰竭、心肌梗塞患者一年各有100萬人，但心衰竭死亡人數是心肌梗塞的2到5倍，主要症狀有腳踝腫脹、喘不過氣及睡覺時無法躺平，民眾天冷時要注意控制鹽分及水份攝取，特別是火鍋的湯頭最好不要喝太多，避免心衰竭發作。

台北長庚醫院急診醫學科主任李智晃說，低溫侵襲下，急診患者分為兩部分，一是年長者的呼吸道疾病患者增加，如感冒、肺炎，主要原因是年長者免疫力較為低下，容易受到病毒、細菌的感染，另一類患者為腦中風，原因為溫差大，血壓不易控制所致，呼籲民眾務必注意保暖，必要時可以使用暖暖包對抗低溫。