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今晚明晨下探6度「降雪機率最高」 明雨勢趨緩各地多雲到晴

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今晚明晨下探6度「降雪機率最高」 明雨勢趨緩各地多雲到晴

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
寒流來襲，北部地區今晚至明天清晨將迎來6度低溫。本報資料照
寒流來襲，北部地區今晚至明天清晨將迎來6度低溫。本報資料照

中央氣象局表示，受寒流影響，今晚到明天清晨北部地區會來到7度，沿海空曠地區及山區可能降到5至6度，明天晚上到下周一(19日)清晨中南部地區降到最低溫約6至7度，沿海、近山區有輻射冷卻，可能降至4到5度。水氣部分，明天白天就會轉乾，各地都是晴到多雲天氣。

氣象局指出，明天受寒流影響，各地寒冷，除了清晨仍有部分降雨，預計白天水氣減少就能看到太陽，各地都是晴到多雲天氣。下周一寒流減弱，溫度回升，各地早晚溫差大，迎風面東北部地區有零星短暫雨，其他地區仍是晴到多雲。

氣象局表示，今晚到明天清晨北部將迎來最低溫約7度，其他沿海空曠地區可能降到5、6度；明晚到下周一清晨中南部地區來到最低溫約6、7度，沿海及近山區受輻射冷卻影響，可能降到4、5度。

氣象局指出，下周一溫度會稍微回升2天，北部約15、16度，下周二(20日)更可達18至20度，中南部地區溫差較大，下周一為8至20度，周二可達20度以上。

氣象局表示，下周三(21日)有另一波冷空氣南下，已達強烈大陸冷氣團等級，最低溫來到12度以下，北部、東半部地區可能有短暫雨，預計會影響到下周六(24日)、下周日(25日)。

另外，氣象局也說，今晚到明天清晨降雪機率最高，全台3000公尺以上高山有機會降雪，中部以北2000公尺以上山區也不排除。

氣象局 低溫 寒流 冷氣團

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