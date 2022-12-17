募資平台籌資金 農場「出租小雞」療癒育幼院童

桃園龍潭姐夫農場由青農鍾志忠經營，疫情期間為了讓無法到農場的家庭，也能有農事體驗，規畫孵蛋計畫、小雞出租等方案，18歲的自學生趙之安與鍾志忠合作推動公益募資，希望籌到25萬元至10家育幼院給予院童陪伴，正在挖貝Wabay平台募資，截止日期至明年1月17日晚間8時。

鍾志忠的農場本業就是養雞，疫情期間大家時常待在家，因此展開孵蛋計畫、小雞出租等活動，提供雞籠、飼料與小雞等設備，讓民眾在家體驗受精卵的孵化到小雞出生的陪伴照顧，這不僅僅是農事活動，更富有生命教育意義。

鍾志忠說，許多民眾養51天後將小雞歸還，都會跟他分享點點滴滴，讓他內心相當感動，因此想把鼓勵、讚美帶給育幼院的孩子，讓他們重新找到自信。這項計畫將優先推向育幼院的孩子、高風險少年等弱勢孩子，希望讓這些孩子能有被依賴的感覺，無形中產生彌補生命中部份缺憾的那一塊。

也親自體驗過小雞出租計畫的趙之安，認為前進育幼院的想法相當好，決定和鍾志忠一同完成這夢想，籌備近一年，因趙之安有募資經驗，因此由他協助募資事宜並發想相關的教材教案，而鍾志忠負責飼養小雞的相關事宜。

鍾志忠說，體驗生命的過程並非事事順利，除了能刺激孩子去思考發生意想不到的事情時，該怎麼面對，孩子陪著小雞經歷受精卵的形成到孵化成一個新生命，透過表格教導孩子約束自己每天該完成的必做事項養成負責習慣，是人生重要課題。

目前計畫正在挖貝Wabay平台募資，預計募到25萬服務10家育幼院，民眾可單筆贊助100、500、1500及3000元等款項，募款截止日期至明年1月17日晚間8時。

鍾志忠說，希望將這樣的概念能推廣出去，讓小雞成為孩子成長過程的療癒大使，陪伴孩子走生命的一哩路。