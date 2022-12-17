「台中一號」黃豆改良成功 台灣植物肉更具競爭力

由國內改良成功的高蛋白質新品種「台中一號」黃豆，今天在國內植物肉生產大廠的雲林弘陽食品公司舉行發表會，未來將以契作鼓勵農民栽種，一則呼應減碳時代，一則強化國產豆製品品質，讓國人甚至全球享有新鮮營養又品質絕佳的植物肉。

今天「台中一號」新品種黃豆發表會原在雲林縣四湖鄉黃豆田舉行，因寒流風雨移至弘陽公司舉辦，雲林縣長張麗善、立委蘇治芬、副議長蘇俊豪、新科議員蘇國瓏、顏嘉葦、農糧副署長洪宏毅、台中農改場長李紅曦及眾多農民參加，除品嘗風味絕佳的植物肉漢堡、餡餅、水餃及全豆豆奶，並表揚中華科大餐旅管理系植物肉創意料理優勝學生。

「要讓農民穿西裝種田！」弘陽食品董事長謝奇峯說，國內黃豆一直仰賴進口，尤其疫情幾年感受尤深，為推廣國產黃豆，弘陽與農糧署合作成功研發出蛋白質含量高達40%的新品種黃豆「台中一號」，今年契作34公頃明年200公頃，未來將推廣上千公頃才可滿加工所需，契作從種植採收到加工運銷，均由公司端負責，農民只須日常管理就可輕鬆坐收成果，相當有保障，歡迎參加。

縣長張麗善指出，縣府積極推動節水減碳耕作，這次推出台中一號黃豆，契作農民更有保障，縣府將全力配合推廣種植。蘇治芬也表示，新品種黃豆改良成功提高自給率，將帶給產業生機，國人健康、農民有保障，創造多贏。

農改場長李紅曦說，俗稱「9月豆」的台中一號黃豆，低脂高蛋白，營養價值優於進口豆，種植只須100天每公頃可產2.5噸黃豆，省肥省工好管理、抗病蟲力強、產量豐又可機採，很適合中彰投雲地區栽種，契作又保障，好處多多。

農糧副署長洪宏毅說，台灣每年進口黃豆達260萬噸，長程運輸大量排碳，新鮮度也不如國產豆，所以很鼓勵農民種豆，除契作收益，每公頃還可獲6萬元額外補助，相當划算。

謝奇峯強調，減碳時代植物肉發展潛力大，弘陽植物肉內銷占4成、6成外銷，「台中一號」成功不但讓國內農業大邁進，更具搶攻全球未來10年綠色黃金市場的實力，歡迎更多農民來共創另一次台灣經濟奇蹟。