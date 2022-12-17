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展現出後疫情的創意！第14屆「信誼兒童動畫獎」公布

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
第十四屆「信誼兒童動畫獎」專業組首獎「CANARY」，從礦坑中看出人類發展與生靈的關係。圖／信誼基金會提供
第十四屆「信誼兒童動畫獎」專業組首獎「CANARY」，從礦坑中看出人類發展與生靈的關係。圖／信誼基金會提供

台灣兒童的創意無限，由信誼基金會舉辦的第十四屆「信誼兒童動畫獎」，日前舉辦頒獎典禮，其中國北教大附小「我確診了？」、「我愛游泳」，從150部小學生作品中脫穎而出，抱走兒童組2座特優大獎。而專業組首獎由加拿大導演的「CANARY」贏得專業組首獎。台灣導演洪慧珍「金方便捏」表達減塑議題，獲得台灣特別獎。

頒獎典禮包括教育部林騰蛟次長、文化部李靜慧次長、影視及流行音樂產業局徐宜君局長、國教署陳慧玲簡任等人出席，此屆收到作品1,385件，其中專業組來自83個國家共1,127件作品、台灣創作者作品108件、小學生作品150部。信誼基金會張杏如董事長表示，信誼兒童動畫獎自2014年獨立徵獎以來，國際參賽件數逐年創新高，成為一個受全球創作者重視的國際性動畫獎項。

從參賽作品中可以發現，第十四屆「信誼兒童動畫獎」的參賽作品走入「後疫情時代」，而國際創作者逐漸放下對外在環境的不安，轉向自我定位及情緒覺察的關注，並且能將社會、環境與生命議題，轉換為音像與角色設計，給兒童省思。

而2019年增設兒童創作組，信誼基金會營運長廖瑞文指出，疫情沒有讓小導演們的創作動機消退，而且還能有更多元的創作與創意，包括小朋友從自己確診的經驗、或部落傳說、學校生活點滴，甚至還有更多天馬行空的作品。

兒童組的作品中，特優與優選中有3部與疫情相關，其中2座特優獎都由國立台北教育大學附設實驗小學團隊獲得。「我確診了？」描述疫情生活的日常，運用俯瞰、特寫的手法呈現疫情上學與確診過程的變化。另部作品「我愛游泳」以第一人稱自述游泳選手辛苦的訓練過程，比賽水道的透視圖、斜線營造的游泳動態和速度感，精彩空間表現和故事陳述，讓人驚艷。

台灣特別獎由獨立動畫導演洪慧珍以「金方便捏」獲獎，以跨媒材的視覺創意，呈現生活中的各種資源浪費，刺激大家的省思。專業組首獎由加拿大導演「CANARY」獲得，以隨大人進入礦坑的男孩與金絲雀發展出情誼，從中看出人類文明是來自生靈犧牲。

第十四屆「信誼兒童動畫獎」台灣特別獎「金方便捏」洪慧珍以跨媒材視覺設計闡述滅塑議題。圖／信誼基金會提供
第十四屆「信誼兒童動畫獎」台灣特別獎「金方便捏」洪慧珍以跨媒材視覺設計闡述滅塑議題。圖／信誼基金會提供
第十四屆「信誼兒童動畫獎」優選獎－個人創作 「浩劫」／鄭博睿同學。圖／信誼基金會提供
第十四屆「信誼兒童動畫獎」優選獎－個人創作 「浩劫」／鄭博睿同學。圖／信誼基金會提供
第十四屆「信誼兒童動畫獎」特優獎-「我確診了？」。圖／信誼基金會提供
第十四屆「信誼兒童動畫獎」特優獎-「我確診了？」。圖／信誼基金會提供
第十四屆「信誼兒童動畫獎」特優獎－「我愛游泳」。圖／信誼基金會提供
第十四屆「信誼兒童動畫獎」特優獎－「我愛游泳」。圖／信誼基金會提供

疫情 動畫 確診 小學

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