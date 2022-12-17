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新樓醫院血友病照護中心今4周年 邀病友家屬包場看電影

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
新樓醫院血友病照護中心今4周年，邀病友家屬包場看電影。圖／院方提供
新樓醫院血友病照護中心今4周年，邀病友家屬包場看電影。圖／院方提供

台南新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心今天舉辦「新樓愛之道」活動，邀請血友病友與家人到電影院包場看電影，讓病友間交流彼此生活經驗，增進病友與醫病間感情。也希望讓病友與家屬可以放鬆心情，紓解繁重的壓力。

院方還邀請中華民國血友病協會理事長周瑞欽到場給病友們支持鼓勵，一同觀賞分析電影《阿凡達：水之道》內容，期盼病友與家屬皆身心安好，持續走在愛的道路。活動吸引36名的病友與家屬參加。

活動介紹中心醫療團隊成員與服務，讓病友與家屬們更認識中心；接著進行血友病各式藥物的介紹與使用，讓大家能了解預防性治療的重要性，呼籲病友與家屬們要瞭解預防治療的價值、有良好的依從性、不中斷預防性治療、專業的監測及效力、良好居家治療及復健的重要與落實，才能夠順利進行預防性療法及促進健康。

新樓醫院表示，照護中心第4年，醫療團隊合作下照護血友病友，平均年出血次數從109年的每年11.8次，今年降低為3.6次；關節疼痛指數也有改善，整體提升病友的生活品質，並隨時提供諮詢與協助。在期望經由中心的各項評估檢查、專業營養師及物理治療師的建議，讓病友及家屬能更了解自身骨質健康狀況，預防骨質疏鬆症的發生。

照護中心今年照護領域擴大到骨髓增生性腫瘤疾病病友，這是一罕見血液腫瘤，包含真性紅血球增生症、原發性血小板增多症、骨髓纖維化三種類型，初期症狀沒有特異性發現不易，許多人處在血栓或中風風險而不自知，衛教宣導、專業評估檢查讓病友能提早發現、盡早治療。並推出「醫病共享決策」，讓病友對疾病與治療方式都能有更深入了解，期許能成為病友們最可靠的守護者。

新樓醫院血友病照護中心今4周年，邀病友家屬包場看電影。圖／院方提供
新樓醫院血友病照護中心今4周年，邀病友家屬包場看電影。圖／院方提供
新樓醫院血友病照護中心今4周年，邀病友家屬包場看電影。圖／院方提供
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