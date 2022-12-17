影／追雪族別失望 可以到台中和平區賞臘梅等降雪

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聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
武陵農場的臘梅開花率已達三、四成，今年農場臘梅花芽及花苞特別碩大飽滿。圖／武陵農場提供
武陵農場的臘梅開花率已達三、四成，今年農場臘梅花芽及花苞特別碩大飽滿。圖／武陵農場提供

寒流全台發威，不少追雪族摸黑上山，但台中市和平區福壽山農場因濕度夠、溫度不夠低，沒有降下白雪。武陵農場則是溫度夠低，濕度不足，也未見飄雪，副場長胡發韜表示，沒看到下雪，不要失望，現在農場的臘梅開花率已達三、四成，建議民眾上山欣賞臘梅，邊等待天降雪花。

「臘梅」與「梅花」都是武陵農場冬季主要觀賞花木，雖然臘梅不是梅花，但臘梅的花朵形狀、開花時間都與梅花相近，且香氣濃郁撲鼻，尤其，臘梅在陽光照映下，表面光華亮麗，帶有革質花瓣晶瑩剔透，猶如半透明的黃色蜜蠟，相當俏麗、柔美。

胡發韜指出，台灣少有臘梅，只有武陵農場與台大梅峰農場有成林的臘梅；武陵茶莊旁的「臘梅園」種植約40幾株臘梅，主要品種包括「馨口臘梅」、「素心臘梅」及「大花臘梅」，目前武陵農場內的臘梅開花已達三至四成、農場白色梅花約盛開一到二成。

且今年農場臘梅花芽及花苞特別碩大飽滿，花苞數量也非常多，更勝往年，目前正值初開階段，適合民眾一邊等待天上的雪花，同時欣賞地上的臘梅花。

武陵農場的臘梅開花率已達三、四成，今年農場臘梅花芽及花苞特別碩大飽滿。圖／武陵農場提供
武陵農場的臘梅開花率已達三、四成，今年農場臘梅花芽及花苞特別碩大飽滿。圖／武陵農場提供
武陵農場的臘梅開花率已達三、四成，今年農場臘梅花芽及花苞特別碩大飽滿。圖／武陵農場提供
武陵農場的臘梅開花率已達三、四成，今年農場臘梅花芽及花苞特別碩大飽滿。圖／武陵農場提供
武陵農場白色梅花已盛開一到二成。圖／武陵農場提供
武陵農場白色梅花已盛開一到二成。圖／武陵農場提供
武陵農場白色梅花已盛開一到二成。圖／武陵農場提供
武陵農場白色梅花已盛開一到二成。圖／武陵農場提供

武陵農場 梅花 台大 台中市 賞花 降雪

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