八二三遺孀暖心故事 王瓊玲新作《春閨夢》讓寒流也溫暖

中正大學中文系教授王瓊玲《春閨夢》新書分享會，17日早上10點在國立臺灣圖書館與讀者溫暖聚會。

分享會中，親臨現場的嘉賓，除了八二三遺族代表曾錦煌先生之外，長期關懷女性權益的名作家張曉風女士、被譽為最愛讀書的前彰化縣長卓伯源也都上台致詞，表達深受《春閨夢》的感動。

資深作家張曉風說，王瓊玲是她在東吳大學教過的學生。她早就觀察到王瓊玲關心社會、熱愛創作，今天能看到自己的學生橫跨散文、小説、戲曲三大方面，成為全方位的好作家，讓身為老師的她非常高興，有青出於藍而勝於藍的喜悅。

卓伯源則表示，王瓊玲先以《待宵花》書寫八二三台海戰役的慘烈，再以《春閨夢》描画烈士遺孀的堅忍與辛酸，確實為台灣的歷史留下真實又精彩的記錄，也讓偉大的台灣母親更加增光耀彩。讀了這部小說，讓人了解歷史要記取，經驗要傳承，大家會更體會護守台灣的和平與繁榮，不要戰爭是目前最重要的事。

《春閨夢──那些被留下來的女人》是王瓊玲五、六年來，辛勤拜訪了好幾位八二三陣亡烈士的遺孀與遺族之後，將故事收攏、提練，再加上文學技巧、藝術要求，所寫成的小說。內容呈現了八二三台海戰役陣亡烈士遺孀們淒美的愛情、艱苦的人生。

王瓊玲指出，歷史不只屬於男人，更是一卷由無數朵女人花鋪就而成的淒豔長卷。因為，有的遺孀新婚不過五個月，丈夫就奉召入伍，最後命喪外島，屍骨無存。有的等不到英俊挺拔的丈夫歸來，歸來的竟只是裝在一方小鋁盒中的頭髮與指甲。有的痛失丈夫後，竟忍不住對著長相神似的兒子，喊出亡夫的名字……

不過，誰說八二三烈士的遺孀與遺族，難道都是悲情與絕望嗎？王瓊玲說，〈阿罵與小猴兒〉中的小猴兒，身為烈士遺族的第三代，卻因為祖母的堅忍勇敢與樂觀，鼓舞了她當「紅鼻子醫生」的志向，不斷的在醫院裡為病人製造歡笑，療癒心靈的哀傷。

王瓊玲說，八二三戰爭所造成的傷害雖然永遠存在，但是所有的遺孀、遺族都承擔下來了；卻也渴望未來能夠歲月靜好、永遠和平。