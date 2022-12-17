世足賽傳多名法國球員染MERS 台大名醫闢謠這樣說

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聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
法國以2:0力克摩洛哥，18日將與阿根廷爭奪冠軍。路透
法國以2:0力克摩洛哥，18日將與阿根廷爭奪冠軍。路透

2022卡達世界盃足球賽總決賽18日晚間11點正式開賽，將由阿根廷、法國爭奪本屆冠軍，近日傳出法國隊有多名主力球員病倒，有媒體指出疑似感染中東呼吸綜合症（MERS）或感冒，不過法國隊已澄清只是流行性感冒。台大醫師指出，目前沒聽說傳出MERS疫情，即使有也不可能不通報，消息應有誤。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，若某國家出現MERS疫情，一定會通報世界衛生組織（WHO），不可能當地有疫情卻沒有任何消息，結果法國隊足球員突然感染MERS，也不可能只感染法國隊，其他國家球員都沒事。目前沒有聽說卡達當地傳出MERS疫情，也聽聞當地其實是流感疫情，不理解外媒為何會有此報導。

黃立民指出，MERS疫情多半侷限在中東國家，且個案數不多，除了2015年時在南韓引發的大流行以外，幾乎不會傳播到其他國家。因為中東國家與他國互動較少，且MERS是下呼吸道疾病，傳播速度並不快，相較新冠肺炎屬於上呼吸道疾病，傳播速度就很快。

若民眾近期將赴中東國家，黃立民表示，因MERS傳染幅度低，藥物或疫苗研發進度慢，目前沒有疫苗或藥物可預防或治療，建議民眾應配戴好口罩，且MERS主要傳染來源為駱駝，提醒民眾不要接觸駱駝。

根據疾管署官網指出，中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）為人畜共通傳染病，主要症狀包括發燒、咳嗽與呼吸急促等，另有部分病患可能出現噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀。

感染MERS者胸部X光通常會發現肺炎，部分重症則出現急性腎衰竭、心包膜炎、血管內瀰漫性凝血等併發症，死亡率約35%。重症病患大多具有慢性疾病，如糖尿病、慢性肺病、腎病和免疫力缺陷。研究指出，部分患者僅出現輕微感冒或無明顯症狀，且可合併其他呼吸道病毒或細菌同時感染。

MERS又被稱為「駱駝流感」，最早於2012年在中東地區現蹤，並於該年於中東爆發大規模疫情，後續多以中東地區流行。而MERS後續在2015年，於韓國引發大流行，韓國也是中東地區以外唯一爆發大規模感染的國家。

MERS 中東 感冒

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