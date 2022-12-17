寒流發威山區道路恐結冰 台14甲線合歡山路段下午5時起預警性封閉

寒流南下，不少民眾衝上合歡山等雪。公路總局第二區及第四區養護工程處依據最新氣象情資研判，今天晚間台14甲線合歡山路段低溫達冰點以下，有固態降水或路面結冰機率。將於今天下午5時起（只出不進）預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）及台8線大禹嶺(107.5k~110k)路段，視現地實際天候狀況，亦不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台7甲線。並於明天清晨視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

公路總局說，另有關「台8線117k+400關原災害路段搶修」實施交通管制，管制區間為「台8線114.6k~120.6k關原（距大禹嶺約4公里）至金馬隧道東端（距太魯閣牌樓約64公里）」路段，不分平日、假日，每日放行3次，放行時段分別為上午7時至8時、中午12時至下午1時、下午3時至下午3時30分。

為避免未即時通過117k關原管制站車輛，返程無法通過台14甲線41.5k雪季管制站，公總四工處今天下午3時30分將先行於台14甲線41.5k大禹嶺路口進行封閉管制往台8線關原路段，籲請用路人預先規畫旅程掌握放行時段。

此外，搶修團隊提醒，災害路段目前尚屬搶修復建階段，放行期間如遇天候狀況不佳（強降雨、濃霧無法監看邊坡等）或持續落石有擴災之虞時，搶修團隊仍不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。

公總說，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備、保暖衣物與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規畫旅行備案，俾能及時因應；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板(CMS)所顯示之交通管制及訊息。

民眾查詢最新路況，亦可利用公路總局省道即時路況系統（ http://168.thb.gov.tw ），或撥打二工處04-23715030、四工處03-9962501及公路總局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。