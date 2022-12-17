全台鬧血荒！寒流來襲+新冠疫情升 4血型剩3.2天庫存

全台鬧血荒！據台統計，目前全台各捐血中心A型、B型、O型、AB型皆處於「極缺、偏低」，全台平均血液庫存僅剩3.2天，包括A型2.5天、B型4.1天、O型3天、AB型3.6天，尤其近日新冠疫情上升，加上寒流來襲，用血量也同步上升，呼籲民眾把握健康狀態，熱血挽袖捐血救命。

台北捐血中心企劃科科長劉俊宏表示，近期缺血情況相當嚴重，主因是連日低溫，台北地區受到氣溫、降雨影響，民眾出門捐血意願降低，此外近期寒流來襲，恐增加心血管疾病好發機率，使急需用血的患者增加。

劉俊宏表示，此外近日新冠疫情小幅度上升，且疫情若再度爆發，確診者增加時，也會導致能捐血的人減少；若感冒的民眾變多，能捐的人也減少，這些因素皆使捐血狀況不盡理想，但同時又要應付用血量增加，造成整個血液庫存完全緊繃。

劉俊宏指出，按歷年統計，冬季用血量本就會增加，過去平均一周捐血量可新增500袋，不過近2周觀察到捐血情況減少，光是上周一至五就減少1000袋，本周差距也會持續拉大，隨用血量增加趨勢，庫存數據只會越差。