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不再累趴！中國附醫護理師發想：護理AI智慧助理

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中國附醫護理部創意發想「護理AI智慧助理I Nurse」，藉由AI智慧輔助護理師臨床決策，減少繕打紀錄、聯絡等庶務。圖／中國附醫提供
中國附醫護理部創意發想「護理AI智慧助理I Nurse」，藉由AI智慧輔助護理師臨床決策，減少繕打紀錄、聯絡等庶務。圖／中國附醫提供

近年醫護荒、護理師累趴事件頻傳，中國醫藥大學附設醫院護理部參加中華民國護理師護士全國聯合會「Power in Nursing護理的力量」國際護理創意獎暨坎城未來獅培訓計畫，創意發想「護理AI智慧助理I Nurse」，藉由智慧輔助為未來護理環境提供無限想像，影片一出即獲上萬點閱。

中國附醫院長周德陽表示，後疫情時代的來臨，醫療導入AI人工智慧是未來的趨勢。中國附醫透過跨科室整合，包括人工智慧中心、大數據中心、資訊室、臨床內外科、檢驗醫學中心等，以及國內外跨界合作，已開發出AI智慧醫療平台，院方也積極發展醫病雙贏、更臻完善的AI人工智慧醫療。

中國附醫護理部說，臨床護理環境因醫療進步工作複雜化且高壓，護理師要照顧病人數多、執行精準治療，又要處理許多繁雜的庶務性工作，需花時間書寫紀錄、聯絡溝通，雖院內已導入智慧化語音輸入流程，但仍有許多待解決困境。

中國附醫護理部組隊參與護理師全聯會國際護理創意獎「未來科技創新想像」主題競賽，創意發想「護理AI智慧助理I Nurse」，內容包含了智慧語音辨識、臨床決策支持系統(CDSS)、智慧醫療物聯網、及時語音呼喚、儀器智能配送、緊急狀況快速集結醫療團隊等功能，藉由AI智慧輔助，減少繕打紀錄、傳送、聯絡的時間，提升照護品質。

中國附醫護理部說明，競賽影片由護理師們拍攝、剪輯，一手包辦，凸顯護理師內心最原始的渴望與期待，也希望網友一起支持「護理AI智慧助理I Nurse」創想，讓夢想成真。

中國附醫表示，藉此參賽傳達護理師的辛苦與資訊需求，期望資訊團隊未來可以幫助護理師成就這個夢想，讓護理師不再往返於庶務性業務，落實專業照護，造福更多的病人。

中國附醫護理部創意發想「護理AI智慧助理I Nurse」，藉由AI智慧輔助護理師臨床決策，減少繕打紀錄、聯絡等庶務。圖／中國附醫提供
中國附醫護理部創意發想「護理AI智慧助理I Nurse」，藉由AI智慧輔助護理師臨床決策，減少繕打紀錄、聯絡等庶務。圖／中國附醫提供

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