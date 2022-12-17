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獨／一上午故障2列次 台鐵車輛因應春節疏運全面特檢

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵春節前針對車輛全面特檢。本報資料照片
台鐵春節前針對車輛全面特檢。本報資料照片

台鐵今天上午一連發生2起車輛故障，3053次新左營開往枋寮區間車因BP管洩漏換車，377次EMU3000型自強號也因為發車前發生BP空氣壓力不足，緊急停駛送回廠商檢測。農曆春節將至，民眾擔心今年中秋連假誤點事件重演，台鐵局表示，前2周已召開機務團隊檢討會議，另也全面進行車輛特檢，有信心類似情形不會再發生。

台鐵局副局長馮輝昇表示，春節疏運將至，前2周開過機務團隊檢討會議，針對老舊車輛加強檢修作業，提高車輛妥善率；新車輛因還在交車的保固期，會有一些瑕疵，有異常情形會要求立約商全力改善，並每周開檢討會議。另外，春節前已全面進行車輛特檢，確保維持最良好狀況。

針對今年中秋連假員林至花壇段號誌被干擾，導致上萬名旅客受影響，他也說，事件後的改善對策都有發生效果，有信心春節疏運期間不會讓類似情形再發生。台鐵車輛平時就有定期檢修，連假期間全面特檢也針對軸心系統、動力系統等涉及安全部分全力檢視，確保故障率下降。

馮輝昇進一步說，以往車輛檢修作業都有標準化程序，關鍵在於作業流程是否落實、是否找出故障確切原因，及材料媒合供應是否完備，現引進一套MMIS車輛維修資訊管理系統，可透過系統追蹤維修及檢修狀況，確保每個步驟落實執行。

馮輝昇表示，台鐵2019年起持續採取標準化檢修作業，到今年底已降低33%故障率，目標這1、2年達到每百萬公里降到2.0以下，也就是每行駛100萬公里只能發生2件故障，平均每天共有900多列次行駛，約30萬公里。

台鐵 春節 連假 自強號

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