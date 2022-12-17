快訊

「市長會做好做滿」 蔣根煌一席話 恐讓侯友宜丟2024門票？

影／全台鐵道迷照過來 潮州鐵路維修觀光機廠今開幕

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府和台鐵局歷時2年共同籌畫，將8公頃大的潮州機廠導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，今天歡喜慶開幕；透過「鎮區之寶」全台唯一、1942年打造的50D大物車作為園區意象。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府和台鐵局歷時2年共同籌畫，將8公頃大的潮州機廠導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，今天歡喜慶開幕；透過「鎮區之寶」全台唯一、1942年打造的50D大物車作為園區意象。記者潘欣中／攝影

屏東縣政府台鐵局歷時2年共同籌畫，將8公頃大的潮州機廠導入鐵道文化元素，在跨領域的台鐵美學小組成員腦力激盪下，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，台鐵局今天邀縣長潘孟安和地方人士歡喜慶開幕；局長杜微說，潮州鐵道園區除既有維修車輛功能外，導入觀光設計，展示鐵道文物並結合周邊觀光遊憩遊程，打造為潮州旅遊新景點，促進地區發展、帶動地方繁榮。

台鐵局說，因應高雄市區鐵路地下化工程駛，高雄機廠遷建屏東縣潮州鎮，台鐵和縣府共同籌畫打造為全台唯一有鐵道元素鐵觀光機廠園區；潮州鐵道園區透過鎮區之寶全台唯一、1942年打造的50D大物車作為園區意象，它過去是專門用來運送大型貨物，隨著時代變遷漸無使用需求，全台僅剩21.29公尺長的1輛於園區展示，另展示14輛具歷史氣息文物車輛，透過鐵道車輛展現鐵路的發展軌跡。

台鐵局說，室內展館介紹機廠歷史沿革，「鎮館之館」是1926年生產的貨車車軸， 另有1939年輪幅式車輪及1959年車軸超音波探傷機，除展示具歷史意義的鐵道文物及車輛模型，並以數位方式呈現珍貴車輛的藍晒圖，播放維修車輛影片和提供預約導覽參觀維修工場，讓遊客觀看修車實景，提供完善鐵路列車維修體驗之旅。

針對沉浸式互動部分，館內提供字模拓印DIY，讓親子遊客體驗車廂拓印文字及了解其特殊意義，另有彩繪列車互動裝置，塗繪專屬列車後投影在屏幕上，更提供拍照留念區，可下載照片並打卡上傳分享，園區同時提供特色餐飲服務及多元文化饗宴。

為慶祝開幕，高雄鐵路餐廳特選屏東名產萬巒豬腳為主菜，融入屏東在地食材元素為配角，研發「屏味便當」，今天分別在潮州鐵道園區內1日活動限定特賣，屏東車站台鐵便當店於12月17日至23日限定販售。 另加碼推出之前熱銷的「鐵石新嚐」台鐵特色便當，現場舉辦1一日限量活動。

潮州鐵道園區開幕後，為方便民眾參訪，縣府提供公車接駁，每天上午9點至下午5點整點自潮州火車站發車，並串連周邊景點，促進地區發展，塑造屏東遊憩新亮點；開幕後1個月優惠免費入園參觀（之後收取清潔費100元，可折抵場內消費50元），回饋潮州在地鄉親另有優惠。

屏東縣政府和台鐵局歷時2年共同籌畫，將8公頃大的潮州機廠導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，今天盛大開幕。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府和台鐵局歷時2年共同籌畫，將8公頃大的潮州機廠導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，今天盛大開幕。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府和台鐵局歷時2年共同籌劃，將8公頃大的潮州機廠導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，今天歡喜慶開幕，屏東縣長潘孟安盼結合和藍皮火車遊程。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府和台鐵局歷時2年共同籌劃，將8公頃大的潮州機廠導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，今天歡喜慶開幕，屏東縣長潘孟安盼結合和藍皮火車遊程。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府和台鐵局歷時2年共同籌劃，將8公頃大的潮州機廠導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，今天歡喜慶開幕。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府和台鐵局歷時2年共同籌劃，將8公頃大的潮州機廠導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，今天歡喜慶開幕。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府和台鐵局歷時2年共同籌劃，將8公頃大的潮州機廠導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，今天歡喜慶開幕。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府和台鐵局歷時2年共同籌劃，將8公頃大的潮州機廠導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，今天歡喜慶開幕。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府和台鐵局歷時2年共同籌劃，將8公頃大的潮州機廠導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，今天歡喜慶開幕，「鎮館之館」是1926年生產的貨車車軸。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府和台鐵局歷時2年共同籌劃，將8公頃大的潮州機廠導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，今天歡喜慶開幕，「鎮館之館」是1926年生產的貨車車軸。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府和台鐵局歷時2年共同籌劃，將8公頃大的潮州機廠導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，今天歡喜慶開幕。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府和台鐵局歷時2年共同籌劃，將8公頃大的潮州機廠導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，今天歡喜慶開幕。記者潘欣中／攝影

鐵道 屏東縣政府 台鐵

延伸閱讀

「潮品集」插旗台北信義商圈 名廚坐鎮、開幕限期85折

屏東青創聚落熄燈倒數計時 創業青年歡聚「最後一舞」

封13年劉銘傳隧道明年初重現百年風華 藏426密碼、蝙蝠

台鐵推出萬巒豬腳「屏味便當」 12月17日限時限量2地販售

相關新聞

獨／一上午故障2列次 台鐵車輛因應春節疏運全面特檢

台鐵今天上午一連發生2起車輛故障，3053次新左營開往枋寮區間車因BP管洩漏換車，377次EMU3000型自強號也因為發...

加碼熊好券18號截止！台北通卡卡要等 神人趕工「店家地圖」鄉民推爆

「熊好券2.0」使用期限在18日即將截止，市府16日再推出終極加碼回饋，只要曾登記熊好券2.0的台北通會員，系統將自動派發登記時選擇的熊好券各一張，使用時間仍到18日截止，不少用戶想把券用掉卻不知該去哪花...

富貴角9.2度低溫 寒流南下 專家：今晚起北部下探8度

根據中央氣象局資料顯示，新北市富貴角今天中午12時只有9.2度低溫，桃園市茶改場10.4度、新北市五股10.5度。

影／太平山今低溫下探3度 遊客不減興致盼遇入冬初雪

今年入冬首波寒流到來，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今天溫度一度下探3度，山區颳大風且雨勢不小，愈晚愈冷，可望降下冬季第一場...

影／全台鐵道迷照過來 潮州鐵路維修觀光機廠今開幕

屏東縣政府和台鐵局歷時2年共同籌畫，將8公頃大的潮州機廠導入鐵道文化元素，在跨領域的台鐵美學小組成員腦力激盪下，打造全台...

入冬首波寒流報到 南市啟動低溫關懷為街友、獨老送暖

入冬首波寒流於報到，台南市長黃偉哲關心獨居長者及街友健康安全，指示市府團隊啟動低溫關懷服務機制，社會局結合街友服務中心、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。