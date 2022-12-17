影／全台鐵道迷照過來 潮州鐵路維修觀光機廠今開幕

屏東縣政府和台鐵局歷時2年共同籌畫，將8公頃大的潮州機廠導入鐵道文化元素，在跨領域的台鐵美學小組成員腦力激盪下，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，台鐵局今天邀縣長潘孟安和地方人士歡喜慶開幕；局長杜微說，潮州鐵道園區除既有維修車輛功能外，導入觀光設計，展示鐵道文物並結合周邊觀光遊憩遊程，打造為潮州旅遊新景點，促進地區發展、帶動地方繁榮。

台鐵局說，因應高雄市區鐵路地下化工程駛，高雄機廠遷建屏東縣潮州鎮，台鐵和縣府共同籌畫打造為全台唯一有鐵道元素鐵觀光機廠園區；潮州鐵道園區透過鎮區之寶全台唯一、1942年打造的50D大物車作為園區意象，它過去是專門用來運送大型貨物，隨著時代變遷漸無使用需求，全台僅剩21.29公尺長的1輛於園區展示，另展示14輛具歷史氣息文物車輛，透過鐵道車輛展現鐵路的發展軌跡。

台鐵局說，室內展館介紹機廠歷史沿革，「鎮館之館」是1926年生產的貨車車軸， 另有1939年輪幅式車輪及1959年車軸超音波探傷機，除展示具歷史意義的鐵道文物及車輛模型，並以數位方式呈現珍貴車輛的藍晒圖，播放維修車輛影片和提供預約導覽參觀維修工場，讓遊客觀看修車實景，提供完善鐵路列車維修體驗之旅。

針對沉浸式互動部分，館內提供字模拓印DIY，讓親子遊客體驗車廂拓印文字及了解其特殊意義，另有彩繪列車互動裝置，塗繪專屬列車後投影在屏幕上，更提供拍照留念區，可下載照片並打卡上傳分享，園區同時提供特色餐飲服務及多元文化饗宴。

為慶祝開幕，高雄鐵路餐廳特選屏東名產萬巒豬腳為主菜，融入屏東在地食材元素為配角，研發「屏味便當」，今天分別在潮州鐵道園區內1日活動限定特賣，屏東車站台鐵便當店於12月17日至23日限定販售。 另加碼推出之前熱銷的「鐵石新嚐」台鐵特色便當，現場舉辦1一日限量活動。