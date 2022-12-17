入冬首波寒流報到 南市啟動低溫關懷為街友、獨老送暖

入冬首波寒流於報到，台南市長黃偉哲關心獨居長者及街友健康安全，指示市府團隊啟動低溫關懷服務機制，社會局結合街友服務中心、耶穌基督後期聖徒教會、37區公所及睦鄰志工，針對獨居長者及街友加強關懷並發送各項禦寒物資，讓長輩及街友們度過寒冷的天氣。

社會局指出，因應近日氣溫驟降，已連結各區公所及睦鄰志工啟動獨居老人低溫加強關懷機制，針對列冊獨居長者加強進行防寒、心血管疾病預防及求助管道等宣導外，也提供各項禦寒物資。

另為確保位街友度過此波寒流的低溫威脅，同步啟動37區街友低溫關懷，在東豐地下道、台南公園等街友熱點，由社會局連結街友服務中心、耶穌基督後期聖徒教會等為數十位街友親自送上溫暖的熱湯及禦寒衣物、暖暖包、睡袋等，並獻上聖誔詩歌祝福，讓街友在寒冬中感受到社會的溫暖。

社會局指出，目前台南市列冊街友目前有221人，超過半數的街友露宿在街頭，持續辦理街友關懷輔導，提供行動沐浴車、緊急安置、防疫宣導、媒合就業、輔導儲蓄理財、租屋輔導等服務。每年冬天低溫是對街友健康安全最大的威脅，因為早晚低溫容易導致呼吸道與心血管疾病，新冠肺炎疫情雖趨緩，仍持續由社工人員加強查訪，規勸街友配合防疫措施及接受安置。