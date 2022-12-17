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寒流報到花蓮9旬翁猝死 醫師籲三高心血管疾病患者注意

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院提醒，上山追雪時要注意保暖，也要小心高山症。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院提醒，上山追雪時要注意保暖，也要小心高山症。圖／門諾醫院提供

寒流發威氣溫驟降，花蓮市今天有一名93歲老翁在家中失去呼吸心跳，急救無效。醫師提醒，有三高、肥胖或是心血管疾病患者，除了注意保暖，也要做好血壓監測與飲食控制，更要按時服藥，若有不適應盡快就醫。

中央氣象局今天發布低溫特報，今天到明天，台中以北、宜蘭、花蓮及金門，有持續10度左右或6度以下氣溫的機率。花蓮市一名93歲的邱姓老翁，今天上午11時許被家人發現坐在輪椅上沒有動靜，消防局人員先線上指導CPR，同時趕赴現場，到場後發現邱姓老翁已失去呼吸心跳，急救後無效。

門諾醫院心臟內科醫師陳翰興提醒，氣溫驟降，增加急性腦血管中風及心肌梗塞的風險，民眾一定要特別留意，若有胸悶胸痛、呼吸困難、噁心頭暈等症狀，很可能是急性心臟病。如果發現家人臉部表情不對稱、雙手無法順利平舉及口齒不清，就要提高警覺，可能是中風的徵兆。

陳翰興建議，冷氣團來襲時，睡醒後可以先在被窩內活動身體關節，等身體暖和以後再下床；若是有早起運動習慣的長輩建議調整時間，避免清晨出門，也可選擇在家運動，若真的要外出活動，切記備好帽子、圍巾、口罩、手套、防滑鞋等裝備。

天氣急凍，許多民眾喜歡享用熱騰騰的薑母鴨、羊肉爐和火鍋，陳翰興表示，這些鍋物往往都是高鹽、高鈉，過量攝取會造成高尿酸、高膽固醇、高血壓、高血脂，也不利心血管，甚至有引發腦溢血的風險。有三高、心血管疾病患者還是要多忌口。

對於想要上高山追雪的民眾，門諾醫院心臟外科醫師楊凱迪則是提醒要做好保暖。他表示，身處海拔超過2500公尺以上，容易因為低壓、低氧等出現疲累、喘、頭暈、頭痛、想吐等情形，追雪時除了要有充足個暖衣物，到高海拔地區時應先休息，等身體較適應氣溫環境後，再開始活動。

花蓮門諾醫院提醒，寒流來襲，除了注重保暖，也要做好血壓監測。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院提醒，寒流來襲，除了注重保暖，也要做好血壓監測。圖／門諾醫院提供

花蓮 醫師 寒流 心血管疾病 保暖

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