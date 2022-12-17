寒流報到花蓮9旬翁猝死 醫師籲三高心血管疾病患者注意

寒流發威氣溫驟降，花蓮市今天有一名93歲老翁在家中失去呼吸心跳，急救無效。醫師提醒，有三高、肥胖或是心血管疾病患者，除了注意保暖，也要做好血壓監測與飲食控制，更要按時服藥，若有不適應盡快就醫。

中央氣象局今天發布低溫特報，今天到明天，台中以北、宜蘭、花蓮及金門，有持續10度左右或6度以下氣溫的機率。花蓮市一名93歲的邱姓老翁，今天上午11時許被家人發現坐在輪椅上沒有動靜，消防局人員先線上指導CPR，同時趕赴現場，到場後發現邱姓老翁已失去呼吸心跳，急救後無效。

門諾醫院心臟內科醫師陳翰興提醒，氣溫驟降，增加急性腦血管中風及心肌梗塞的風險，民眾一定要特別留意，若有胸悶胸痛、呼吸困難、噁心頭暈等症狀，很可能是急性心臟病。如果發現家人臉部表情不對稱、雙手無法順利平舉及口齒不清，就要提高警覺，可能是中風的徵兆。

陳翰興建議，冷氣團來襲時，睡醒後可以先在被窩內活動身體關節，等身體暖和以後再下床；若是有早起運動習慣的長輩建議調整時間，避免清晨出門，也可選擇在家運動，若真的要外出活動，切記備好帽子、圍巾、口罩、手套、防滑鞋等裝備。

天氣急凍，許多民眾喜歡享用熱騰騰的薑母鴨、羊肉爐和火鍋，陳翰興表示，這些鍋物往往都是高鹽、高鈉，過量攝取會造成高尿酸、高膽固醇、高血壓、高血脂，也不利心血管，甚至有引發腦溢血的風險。有三高、心血管疾病患者還是要多忌口。